Ele voltou! Chapecoense anuncia o retorno do atacante Henrique Almeida

Crédito: Henrique Almeida está de volta a Chape (Reprodução/Twitter

De maneira surpreendente, a Chapecoense anunciou a contratação do atacante Henrique Almeida, que estava em trabalho de recuperação no Atlético-GO.

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O acordo entre Verdão do Oeste e atacante é válido até o fim do ano e será por produtividade, algo que chamou a atenção.

Henrique Almeida é a grande esperança da Chape para viver dias melhores na temporada e escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Veja a nota da Chapecoense

A Associação Chapecoense de Futebol oficializou, nesta sexta-feira (20), o retorno do atleta Henrique Almeida à equipe. O atacante de 30 anos defendeu o time alviverde em 2019 - quando disputou 12 partidas oficiais e marcou três gols.