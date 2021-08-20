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futebol

Ele voltou! Chapecoense anuncia o retorno do atacante Henrique Almeida

Aos 30 anos, o centroavante é a mais nova peça do sistema ofensivo do técnico Pintado...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 19:42
Crédito: Henrique Almeida está de volta a Chape (Reprodução/Twitter
De maneira surpreendente, a Chapecoense anunciou a contratação do atacante Henrique Almeida, que estava em trabalho de recuperação no Atlético-GO.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O acordo entre Verdão do Oeste e atacante é válido até o fim do ano e será por produtividade, algo que chamou a atenção.
Henrique Almeida é a grande esperança da Chape para viver dias melhores na temporada e escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Veja a nota da Chapecoense
A Associação Chapecoense de Futebol oficializou, nesta sexta-feira (20), o retorno do atleta Henrique Almeida à equipe. O atacante de 30 anos defendeu o time alviverde em 2019 - quando disputou 12 partidas oficiais e marcou três gols.
Agora, o atleta - que estava concluindo o período de recuperação no Atlético-GO - volta à Chapecó sob contrato de produtividade: por ter realizado o seu último jogo em fevereiro de 2020, Henrique passará por um período maior de preparação física a fim de recuperar o ritmo e estar preparado para os compromissos da sequência da temporada 2021 e, principalmente, da temporada 2022.

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