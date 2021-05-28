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futebol

Ele voltou! Alex Muralha é apresentado no Coritiba

Após boa passagem no Mirassol, o goleiro acertou o seu retorno ao time do Couto Pereira...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 21:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 21:51
Crédito: Divulgação/Coritiba
Após uma boa participação no Mirassol, Alex Muralha está de volta ao Coritiba. A negociação entre as partes aconteceu de maneira rápida e o arqueiro mostrou ânimo para ajudar na reconstrução do clube.
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Envolvido com o projeto do Coxa, o goleiro concedeu a sua primeira coletiva nesta quinta-feira e admitiu que optou pelo time do Couto Pereira ao invés dos clubes da Série A.
‘Recebi, sim, algumas propostas, até de times da Série A, mas eu procurei vir para cá porque confio no projeto, com muita história, uma cidade muito boa. Então, quero fazer parte dessa história. Creio que a diretoria que chegou agora tem o pensamento de construir um clube e deixar ele maior do que ele já é hoje. Acabei confiando nesse projeto e estou aqui para dar o meu melhor’, falou ao site do clube.
No Coritiba, Alex Muralha terá a chance de se consolidar como um dos principais arqueiros do país e está à disposição da comissão técnica para a estreia da Série B, diante do Avaí.

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