'Ele tem muita vontade': Vidal compartilha fala de Rafinha sobre o seu sonho de atuar no Flamengo

Não é novidade para o torcedor rubro-negro que Arturo Vidal tem o desejo de atuar no Flamengo. E, na última segunda-feira, o chileno compartilhou em seu Instagram um trecho da entrevista de Rafinha para o canal "Barbaridade TV", onde o lateral explica por que o meio-campista, seu ex-companheiro no Bayern de Munique, sonha atuar pelo clube carioca. - O Arturo ama o Flamengo. Ele fala que no Brasil ele se identifica com o Flamengo, que ele gosta da torcida. Quando ele viu a gente ganhando a Libertadores em 2019 ele ficou maluco, falou "Rafa, eu tenho que jogar no Flamengo". É um dos melhores meias do mundo. No Brasil, Vidal é flamenguista. Lá, ele tira onda e usa a camisa do Flamengo. Tenho certeza que no futuro ele vai vestir a camisa do Flamengo. Ele tem muita vontade - disse Rafinha.
Rafinha e Vidal foram companheiros no Bayern de Munique entre 2015 e 2018. Atualmente, o chileno atua pela Inter de Milão e tem contrato até meados de 2022. Rafinha, por sua vez, está sem clube e tem negociações avançadas para retornar ao Flamengo nesta temporada. Sobre a negociação, ele disse que já aceitou os valores oferecidos e aguarda uma resposta da diretoria rubro-negra.