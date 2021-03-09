Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Ele tem muita vontade': Vidal compartilha fala de Rafinha sobre o seu sonho de atuar no Flamengo
'Ele tem muita vontade': Vidal compartilha fala de Rafinha sobre o seu sonho de atuar no Flamengo

Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:01

LanceNet

Crédito: AFP
Não é novidade para o torcedor rubro-negro que Arturo Vidal tem o desejo de atuar no Flamengo. E, na última segunda-feira, o chileno compartilhou em seu Instagram um trecho da entrevista de Rafinha para o canal "Barbaridade TV", onde o lateral explica por que o meio-campista, seu ex-companheiro no Bayern de Munique, sonha atuar pelo clube carioca. - O Arturo ama o Flamengo. Ele fala que no Brasil ele se identifica com o Flamengo, que ele gosta da torcida. Quando ele viu a gente ganhando a Libertadores em 2019 ele ficou maluco, falou "Rafa, eu tenho que jogar no Flamengo". É um dos melhores meias do mundo. No Brasil, Vidal é flamenguista. Lá, ele tira onda e usa a camisa do Flamengo. Tenho certeza que no futuro ele vai vestir a camisa do Flamengo. Ele tem muita vontade - disse Rafinha.
Rafinha e Vidal foram companheiros no Bayern de Munique entre 2015 e 2018. Atualmente, o chileno atua pela Inter de Milão e tem contrato até meados de 2022. Rafinha, por sua vez, está sem clube e tem negociações avançadas para retornar ao Flamengo nesta temporada. Sobre a negociação, ele disse que já aceitou os valores oferecidos e aguarda uma resposta da diretoria rubro-negra.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados