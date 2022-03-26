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futebol

Ele fica! Palmeiras renova com Abel Ferreira até o final de 2024

Treinador português firmou novo contrato com o alviverde até dezembro de 2024...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 16:30
O Palmeiras renovou o contrato com o técnico Abel Ferreira até dezembro de 2024, data que coincide com o fim da atual gestão, comandada pela presidente Leila Pereira.O vinculo do treinador português se encerraria em dezembro deste ano, e o acordo para extensão por mais duas temporadas foi firmado neste sábado (26), horas antes do duelo entre Verdão e Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.
A informação da renovação de Abel com o Palmeiras foi publicada inicialmente pela 'Folha de SP' e confirmada pelo LANCE!.
Abel terá um aumento salarial considerável.
Contratado em outubro de 2020, Abel Ferreira chegou a oito finais e conquistou quatro títulos em menos de dois anos no comando palmeirense.
Entre as conquistas estão o bicampeonato da Libertadores, nas temporadas de 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2020 e a Recopa Sul-Americana em 2022.
Nesta temporada, o técnico português também levou a equipe alviverde ao vice-campeonato mundial, sendo derrotado pelo Chelsea, da Inglaterra, na decisão.
Crédito: ParceriaentreLeilaPereiraeAbelseguiráaté2024(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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