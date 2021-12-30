Ele fica! Botafogo confirma a permanência de Enderson Moreira

A casamata do Botafogo permanecerá inalterada em 2022. O clube confirmou, mesmo que indiretamente, que Enderson Moreira continua sendo o treinador da equipe. O profissional e a sua comissão seguirão nos respectivos cargos para a próxima temporada.+ Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

A informação foi confirmada na nota que o próprio clube soltou na tarde desta quinta-feira sobre as informações da pré-temporada. Nela, há uma parte escrita que Enderson Moreira se reapresenta no dia 3, a primeira segunda-feira de 2022, junto dos jogadores.

"O treinador Enderson Moreira e sua a comissão técnica terão à disposição para treinamentos o campo anexo do Estádio Nilton Santos, que passou por cuidados especiais, e os gramados do Espaço Lonier, em Vargem Pequena, que já vem sendo utilizados pelas categorias de base do Clube.", diz a nota.

Havia uma indefinição há algumas semanas sobre o futuro do treinador. Apesar da vontade de ambas as partes sempre ter sido pela permanência, Enderson queria garantias da diretoria que conseguiria recursos para conseguir reforços e montar um time competitivo para o Campeonato Carioca.

Tudo foi cumprido e Enderson permanece no clube de General Severiano para 2022 - a confirmação chegou de "forma indireta". O treinador terá três semanas de pré-temporada até a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, contra o Boavista, no dia 26 de janeiro.

Enderson Moreira foi peça fundamental no título da Série B do Brasileirão. Ele assumiu com o Botafogo na 14ª colocação e, com uma mudança de postura, foi campeão.