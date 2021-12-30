Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ele fica! Botafogo confirma a permanência de Enderson Moreira

Em nota sobre informações da pré-temporada, Alvinegro confirma que treinador também se reapresenta no dia 3, a primeira segunda-feira de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 20:05

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 20:05

A casamata do Botafogo permanecerá inalterada em 2022. O clube confirmou, mesmo que indiretamente, que Enderson Moreira continua sendo o treinador da equipe. O profissional e a sua comissão seguirão nos respectivos cargos para a próxima temporada.+ Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
A informação foi confirmada na nota que o próprio clube soltou na tarde desta quinta-feira sobre as informações da pré-temporada. Nela, há uma parte escrita que Enderson Moreira se reapresenta no dia 3, a primeira segunda-feira de 2022, junto dos jogadores.
"O treinador Enderson Moreira e sua a comissão técnica terão à disposição para treinamentos o campo anexo do Estádio Nilton Santos, que passou por cuidados especiais, e os gramados do Espaço Lonier, em Vargem Pequena, que já vem sendo utilizados pelas categorias de base do Clube.", diz a nota.
Havia uma indefinição há algumas semanas sobre o futuro do treinador. Apesar da vontade de ambas as partes sempre ter sido pela permanência, Enderson queria garantias da diretoria que conseguiria recursos para conseguir reforços e montar um time competitivo para o Campeonato Carioca.
Tudo foi cumprido e Enderson permanece no clube de General Severiano para 2022 - a confirmação chegou de "forma indireta". O treinador terá três semanas de pré-temporada até a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, contra o Boavista, no dia 26 de janeiro.
Enderson Moreira foi peça fundamental no título da Série B do Brasileirão. Ele assumiu com o Botafogo na 14ª colocação e, com uma mudança de postura, foi campeão.
Crédito: EndersonMoreiraéotreinadordoBotafogo(Foto:RafaelArantes/LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados