  • Elche x Real Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei
Elche x Real Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

Após golear o Alcoyano na fase anterior, clube merengue quer seguir vivo na competição e buscar o título que não conquista desde 2014...
LanceNet

19 jan 2022 às 11:47

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 11:47

O Real Madrid visita o Elche nesta quinta-feira, às 15h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei. O clube merengue derrotou o Alcoyano por 3 a 1 na fase anterior e busca seguir na briga pelo título que não conquista desde 2014.UMA FINAL- É uma final, uma eliminatória que nos empolga, como todas as competições. Precisamos estar preparados, pois o Elche está em uma boa dinâmica, tendo vencido sete das últimas 10 partidas. Queremos seguir e vou colocar a melhor equipe possível - disse Carlo Ancelotti.
JOGO APÓS TÍTULOO Real Madrid chega embalado para o confronto após ter derrotado Barcelona e Athletic Bilbao na Supercopa da Espanha para levantar o troféu de campeão. No entanto, os merengues terão alguns desfalques, como Courtois e Asensio, segundo o comandante italiano.
FICHA TÉCNICA:Elche x Real Madrid
Data e horário: 20/1/2022, às 15h (de Brasília)Local: Estádio Manuel Martínez Valoro, em Elche (ESP)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ELCHE (Técnico: Fran Escribá)Werner; Barragan, Roco, Gonzalez e Josema; Fernandez, Guti, Marcone e Piatti; Pastore; Milla
Desfalques: Nenhum
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Lunin; Vazquez, Nacho, Alaba e Marcelo; Valverde, Casemiro e Camavinga; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Thibaut Courtois, Marcos Asensio, Mariano Díaz e Jesus Vallejo (machucados). Dani Carvajal (Covid-19). Éder Militão (suspenso)
Crédito: RealMadridchegaembaladoapósaconquistadaSupercopadaEspanha(Foto:AFP

