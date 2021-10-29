Elche x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Chegou a hora da bola rolar pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Neste sábado, no primeiro jogo do dia, o Real Madrid visita o Elche de olho na liderança da competição. O jogo acontece no Estádio Manuel Martínez Valero, às 9h (de Brasília).ELCHEBuscando se distanciar da zona de rebaixamento, o Elche, que não vence há três jogos, mira sua terceira vitória na competição nacional. Na última rodada, a equipe comanda pelo técnico Fran Escribá perdeu para o Alavés, fora de casa, por 1 a 0.
REAL MADRIDCom um jogo ainda por fazer, o Real Madrid ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 21 pontos conquistados. Na última rodada, jogando em casa, a equipe merengue tropeçou em casa ao empatar com o Osasuna em 0 a 0.
FICHA TÉCNICA
Elche x Real MadridLa Liga - Campeonato Espanhol12ª RodadaData e horário: 30/10/2021, às 9h (de Brasília)Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)Árbitro: Ricardo De Burgos BengoetxeaAssistentes: David Medié Jiménez e Mario Melero LópezTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
ELCHE (Técnico: Fran Escribá)Casilla; Bigas, Verdú e Barragán; Josan, Guti, Mascarell, Fidel e Mojica; Benedetto e Boyé.
Desfalques: Pablo Piatti (dúvida).
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Eder Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Camavinga; Rodrygo (Asensio), Benzema e Vini Jr..
Desfalques: Dani Ceballos, Bale, Fede Valverde e Isco (lesionados).