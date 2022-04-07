Eintracht Frankfurt e Barcelona empatam no jogo de ida das quartas de final da Europa League

A decisão ficou para a volta. Nesta quinta-feira, o Barcelona visitou o Eintracht Frankfurt pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League, no Deutsche Bank Park, e as equipes empataram em 1 a 1. Ansgar Knauff abriu o placar para o time alemão, enquanto Ferrán Torres deixou tudo igual. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira.CHANCES DOS DOIS LADOSO jogo começou muito disputado na Alemanha, com as duas equipes tendo oportunidade de balançar as redes com cinco minutos. Primeiro, Ferrán Torres acertou um lindo chute de fora da área, mas o goleiro Trapp voou para fazer linda defesa. Na sequência, Lindstrom achou Sow sozinho, mas o camisa 8 mandou para fora quase na pequena área.
VAR EM AÇÃONa reta final da etapa inicial, o árbitro Srdan Jovanovic marcou pênalti de Busquets em Borré depois que o espanhol derrubou o argentino dentro da área. Com o auxílio do VAR, porém, o juiz voltou atrás em sua decisão, pois viu que o capitão catalão tocou primeiro na bola.
GOLAÇONo início do segundo tempo, o Eintracht Frankfurt abriu o marcador com Ansgar Knauff. Após cobrança de escanteio pela direita, aos três minutos, Eric García afastou de cabeça, mas a bola sobrou na entrada da área para o camisa 36 do time alemão bater e não dar chances ao goleiro Ter Stegen.
TIKI-TAKAAos 20 minutos da etapa final o Barcelona chegou ao gol de empate com Ferrán Torres no estilo que o clube catalão acostumou o torcedor. Dembélé recebeu na direita e tocou para Frenkie De Jong na entrada da área. O holandês tabelou com Ferrán Torres e depois devolveu de primeira para o atacante dominar e deixar tudo igual.
SEQUÊNCIAEintracht Frankfurt agora se enfrentam novamente na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League. O duelo será no Estádio Camp Nou, casa do time espanhol, às 16h (de Brasília). Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre West Ham e Lyon.