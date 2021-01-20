Eibar x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O Atlético de Madrid quer aumentar a vantagem de pontos em La Liga. Na liderança isolada mesmo com dois jogos a menos, a equipe de Simeone visita o Eibar, nesta quinta-feira, às 17h30 (horário de Brasília). Em casa, os armeros precisam vencer para sair da briga pela zona de rebaixamento.

VEJA A TABELA DE LA LIGAA forma recente do Atlético de Madrid em La Liga é de cinco vitórias seguidas. A equipe de Simeone perdeu apenas uma partida na competição. Do outro lado, o Eibar venceu apenas uma nos últimos seis jogos: são três derrotas e dois empates.

FICHA TÉCNICA

Eibar x Atlético de MadridData e horário: 21/01/2021, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Municipal de Ipurua (Eibar, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eibar (Treinador: José Luis Mendilibar)Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Bigas, Arbilla; Inui, Diop, Exposito, Gil; Enrich, Garcia

Desfalques: Cote (lesionado).

Atlético de Madrid (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez, Felipe; Vrsaljko, Saúl, Llorente, Carrasco; Correa, Suárez, Félix.