Efetivo, Vitória leva a melhor e bate o Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

No Barradão, o Vitória foi cirúrgico e derrotou o Bahia por 1 a 0. Com o placar, o Leão chegou aos 6 pontos e aparece na vice-liderança da chave B. O Tricolor é o 4º do grupo A, com 4 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Bahia mede forças com o Sport, na Arena Fonte Nova. O Vitória visita o Sampaio Corrêa, no Castelão.

Pouca emoção

Quem esperava um clássico agitado, se decepcionou. O Leão apresentava dificuldades para propor o jogo e o Bahia errava quase todos os contra-ataques que criava. O único lance mais agitado veio nos minutos finais através do Vitória. Após chute de fora da área, Douglas bateu roupa e Samuel, no rebote, foi abafado pelo goleiro que se redimiu.

Vitória ligado

Na etapa final o Leão voltou mais ativo e começou a levar mais perigo. Aos 12 não teve jeito. Na rápida evolução, Samuel recebeu na entrada da área e bateu colocado. O goleiro Douglas pulou, mas não pôde fazer nada, 1 a 0. Na comemoração, o atacante provocou o Bahia ao vibrar como se estivesse na pescaria.

Bahia desligado