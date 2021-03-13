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futebol

Efetivo, Vitória leva a melhor e bate o Bahia

Com gol de Samuel, o Leão conseguiu derrotar o seu maior rival dentro do Barradão e subiu na Copa do Nordeste...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 17:54
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
No Barradão, o Vitória foi cirúrgico e derrotou o Bahia por 1 a 0. Com o placar, o Leão chegou aos 6 pontos e aparece na vice-liderança da chave B. O Tricolor é o 4º do grupo A, com 4 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Bahia mede forças com o Sport, na Arena Fonte Nova. O Vitória visita o Sampaio Corrêa, no Castelão.
Pouca emoção
Quem esperava um clássico agitado, se decepcionou. O Leão apresentava dificuldades para propor o jogo e o Bahia errava quase todos os contra-ataques que criava. O único lance mais agitado veio nos minutos finais através do Vitória. Após chute de fora da área, Douglas bateu roupa e Samuel, no rebote, foi abafado pelo goleiro que se redimiu.
Vitória ligado
Na etapa final o Leão voltou mais ativo e começou a levar mais perigo. Aos 12 não teve jeito. Na rápida evolução, Samuel recebeu na entrada da área e bateu colocado. O goleiro Douglas pulou, mas não pôde fazer nada, 1 a 0. Na comemoração, o atacante provocou o Bahia ao vibrar como se estivesse na pescaria.
Bahia desligado
Apesar da necessidade de buscar o empate, o Tricolor pouco fez. A equipe girava a bola na entrada da grande área, mas estava sem nenhuma inspiração e não dava trabalho ao goleiro Lucas.

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