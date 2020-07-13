Efeito Kalou: Botafogo chega à marca de 30 mil sócios-torcedores

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo

O Botafogo alcançou uma expressiva marca fora de campo. Nesta segunda-feira, três dias depois do anúncio oficial de Salomon Kalou como jogador do Glorioso, o Alvinegro chegou ao número de 30 mil sócios-torcedores.

O clube de General Severiano tinha pouco mais de 28 mil associados antes do anúncio do atacante marfinense. Desde então, ganhou mais de 25 mil novos sócios-torcedores e alcançou a marca de 30 mil.

Com o objetivo de ampliar o número de sócios, a diretoria do Botafogo tirou a taxa de adesão para qualquer programa de sócio-torcedor até às 23h59 desta segunda-feira. Deu certo e o Alvinegro colhe os frutos deste número.

A diretoria e o departamento comercial do clube, contudo, não devem parar por aí. O plano, com a chegada de Salomon Kalou e a manutenção de Keisuke Honda, é chegar ao número de 40 mil sócios-torcedores até a reta inicial do Campeonato Brasileiro.