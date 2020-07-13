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futebol

Efeito Kalou: Botafogo chega à marca de 30 mil sócios-torcedores

Clube ganha mais de 2500 associados desde a contratação do marfinense e alcança marca de 30 mil; meta da diretoria é de 40 mil pessoas no programa "SouBotafogo"...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 20:18

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 20:18

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
O Botafogo alcançou uma expressiva marca fora de campo. Nesta segunda-feira, três dias depois do anúncio oficial de Salomon Kalou como jogador do Glorioso, o Alvinegro chegou ao número de 30 mil sócios-torcedores.
O clube de General Severiano tinha pouco mais de 28 mil associados antes do anúncio do atacante marfinense. Desde então, ganhou mais de 25 mil novos sócios-torcedores e alcançou a marca de 30 mil.
Com o objetivo de ampliar o número de sócios, a diretoria do Botafogo tirou a taxa de adesão para qualquer programa de sócio-torcedor até às 23h59 desta segunda-feira. Deu certo e o Alvinegro colhe os frutos deste número.
A diretoria e o departamento comercial do clube, contudo, não devem parar por aí. O plano, com a chegada de Salomon Kalou e a manutenção de Keisuke Honda, é chegar ao número de 40 mil sócios-torcedores até a reta inicial do Campeonato Brasileiro.
O plano mais barato do programa "SouBotafogo" custa R$ 14,90. Mesmo com a pandemia e os jogos sem público, o clube busca uma forma de dar novas recompensas aos torcedores que adquiriram pacotes de jogos antes da pandemia do coronavírus.

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