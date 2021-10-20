Efeito Guto Ferreira tira o Bahia da zona de rebaixamento

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

Após o revés diante do Corinthians, o Bahia resolveu interromper o trabalho de Diego Dabove e foi atrás de Guto Ferreira, um velho conhecido do torcedor.

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Disposto a evitar um rebaixamento para a Série B, o treinador mexeu com o vestiário e, mesmo em pouco tempo, deu outra cara ao time.

Nos três confrontos que dirigiu o Tricolor, Guto Ferreira somou cinco pontos com um triunfo e dois empates.

O desempenho serviu para tirar o Bahia do Z-4. Agora, o clube de Salvador é o 16º colocado, com 28 pontos.

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