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futebol

Efeito Guto Ferreira tira o Bahia da zona de rebaixamento

Treinador conseguiu dar um choque no elenco e tirou o Esquadrão de Aço do temido Z-4...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 18:18

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:18

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
Após o revés diante do Corinthians, o Bahia resolveu interromper o trabalho de Diego Dabove e foi atrás de Guto Ferreira, um velho conhecido do torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Disposto a evitar um rebaixamento para a Série B, o treinador mexeu com o vestiário e, mesmo em pouco tempo, deu outra cara ao time.
Nos três confrontos que dirigiu o Tricolor, Guto Ferreira somou cinco pontos com um triunfo e dois empates.
O desempenho serviu para tirar o Bahia do Z-4. Agora, o clube de Salvador é o 16º colocado, com 28 pontos.
Calendário
No fim de semana, o Tricolor tem a grande chance de respirar na luta contra a queda ao encarar a Chapecoense, lanterna da competição.

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