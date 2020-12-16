Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Efeito do intervalo: Flamengo marca um terço dos gols no Brasileirão no início do segundo tempo
futebol

Efeito do intervalo: Flamengo marca um terço dos gols no Brasileirão no início do segundo tempo

Dos 42 gols rubro-negros, 14 foram marcados no trecho de 0 a 15 minutos da etapa final. Na última rodada, contra o Santos, foram dois: o primeiro de Gabigol e o de Filipe Luís...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 07:05

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 07:05

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Dono do segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem um momento específico dos jogos em que costuma balançar as redes: o início do segundo tempo. Foi nesse trecho de 15 minutos logo após o intervalo que o Rubro-Negro marcou 14 dos seus 42 gols nesta edição do Brasileirão, o que representa uma parcela de 33,3%.
+ Gabigol empata com Pedro na artilharia do Flamengo na temporada; veja a listaDos 20 clubes participantes da Série A do Brasileirão, ninguém comemorou mais gols neste período do jogo do que o Flamengo. O segundo na lista é o Ceará, com 10 gols, seguido por Atlético-MG (9), Grêmio (8) e Red Bull Bragantino (7).
Esta tendência, que já vinha desde o período de Domenèc Torrent no comando da equipe, se manteve com Rogério Ceni e foi confirmada nas duas últimas rodadas. Diante do Botafogo, Everton Ribeiro fez o gol da vitória aos nove minutos da etapa final. Já contra o Santos, neste domingo, foi em dose dupla: Gabigol marcou de pênalti aos quatro e Filipe Luís ampliou a vantagem aos 12’.
Em comparação com outros momentos do jogo, a diferença fica ainda mais clara no Flamengo. Além do período da volta do intervalo, o Rubro-Negro tem duas fatias de tempo de preferência para balançar as redes: os 15 minutos iniciais do jogo e de 30 a 45 minutos do primeiro tempo, ambos com seis gols marcados. Veja abaixo a quantidade de gols em cada período:- De 0 a 15 do 1º tempo: 6- De 15 a 30 do 1º tempo: 3- De 30 a 45 do 1º tempo: 6- Acréscimos do 1º tempo: 1
- De 0 a 15 do 2º tempo: 14- De 15 a 30 do 2º tempo: 4- De 30 a 45 do 2º tempo: 5- Acréscimos do 2º tempo: 3DEFESA DEMORA PARA "ESQUENTAR"
Por outro lado, o período do jogo em que o Flamengo tem o maior pico de gols marcados também é o momento em que a equipe mais sofre. Até aqui, nas 24 partidas no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro sofreu 32 gols, sendo que sete foram nos 15 primeiros minutos do segundo tempo.
Empatada na lista dos trechos em que o Flamengo mais busca a bola nas próprias redes, aparece a fatia dos 15 primeiros minutos da etapa inicial, também com sete gols. Esses números revelam que a defesa rubro-negra está demorando a “acordar” em ambos os tempos. Veja o raio-X dos gols sofridos:- De 0 a 15 do 1º tempo: 7- De 15 a 30 do 1º tempo: 3- De 30 a 45 do 1º tempo: 4- Acréscimos do 1º tempo: 1
- De 0 a 15 do 2º tempo: 7- De 15 a 30 do 2º tempo: 4- De 30 a 45 do 2º tempo: 3- Acréscimos do 2º tempo: 3+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Atualmente na terceira posição, com 45 pontos, o Flamengo está a cinco do líder São Paulo e tem um jogo a menos. Em busca de se manter forte na briga pelo título, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, às 18h15 (de Brasília), para enfrentar o Bahia. A partida será disputada no Maracanã e é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
* estagiário sob a supervisão de Aigor Ojêda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados