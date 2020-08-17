Eduardo Coudet vê o Inter cair de rendimento na etapa final

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Fim da invencibilidade do Internacional no Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Colorado saiu em vantagem diante do Fluminense, mas levou a virada na etapa final.Nos vestiários, o técnico Eduardo Coudet analisou o desempenho da equipe e falou sobre a queda de rendimento na etapa final.

‘No segundo tempo não conseguimos repetir o que foi feito no primeiro. Tem que ver se está relacionado com a parte física’, declarou o argentino, antes de completar:

‘Não sofremos lances de perigo, teve uma defesa do Lomba e os pênaltis. Eles não chutaram. Não consigo lembrar de mais nada. Ao mesmo tempo, tivemos chances claras para definir o jogo até ficar um pouco sem ritmo no segundo tempo’.