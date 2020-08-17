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futebol

Eduardo Coudet vê o Inter cair de rendimento na etapa final

Treinador acha que o time foi superior em relação ao rival, mas não conseguir manter o ritmo de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 22:05

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 22:05

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Fim da invencibilidade do Internacional no Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Colorado saiu em vantagem diante do Fluminense, mas levou a virada na etapa final.Nos vestiários, o técnico Eduardo Coudet analisou o desempenho da equipe e falou sobre a queda de rendimento na etapa final.
‘No segundo tempo não conseguimos repetir o que foi feito no primeiro. Tem que ver se está relacionado com a parte física’, declarou o argentino, antes de completar:
‘Não sofremos lances de perigo, teve uma defesa do Lomba e os pênaltis. Eles não chutaram. Não consigo lembrar de mais nada. Ao mesmo tempo, tivemos chances claras para definir o jogo até ficar um pouco sem ritmo no segundo tempo’.
Com seis pontos na classificação, o Internacional volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Atlético-GO, no Beira-Rio.

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