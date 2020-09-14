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futebol

Eduardo Coudet sobre derrota do Inter: 'Estou mal'

Treinador do Colorado ficou irritado por deixar pontos contra um time que pouco atacou durante os 90 minutos...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 23:28

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 23:28
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O líder do Brasileirão caiu. Neste domingo, o Internacional foi até a Serrinha e acabou superado pelo Goiás, que até então era o lanterna da competição e com imensas dificuldades de somar pontos.Na coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Coudet demonstrou chateação com a forma da derrota, pois na sua visão, o Verdão pouco fez ao longo dos 90 minutos.
‘Sofremos no único arremate na nossa direção. O rival não chutou. Me deixa mal, porque preparamos sempre para ganhar’, declarou.
‘Estavam muito fechados atrás. Não é algo que nos caracteriza. Tentamos finalizar com cruzamentos, mas foge do nosso jogo. Temos nossas limitações’, reconheceu.
Agora, o Colorado volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o América de Cali, pela 3ª rodada da Libertadores da América. No Brasileirão, o compromisso é o Fortaleza, fora de casa, no sábado.

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