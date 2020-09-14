Eduardo Coudet sobre derrota do Inter: 'Estou mal'

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O líder do Brasileirão caiu. Neste domingo, o Internacional foi até a Serrinha e acabou superado pelo Goiás, que até então era o lanterna da competição e com imensas dificuldades de somar pontos.Na coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Coudet demonstrou chateação com a forma da derrota, pois na sua visão, o Verdão pouco fez ao longo dos 90 minutos.

‘Sofremos no único arremate na nossa direção. O rival não chutou. Me deixa mal, porque preparamos sempre para ganhar’, declarou.

‘Estavam muito fechados atrás. Não é algo que nos caracteriza. Tentamos finalizar com cruzamentos, mas foge do nosso jogo. Temos nossas limitações’, reconheceu.