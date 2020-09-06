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futebol

Eduardo Coudet lamenta erros defensivos do Inter

Com dois erros da defesa, o Colorado não conseguiu sair de campo com os três pontos...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 20:10
Crédito: Twitter/Bahia
O domingo acaba amargo para o Internacional. Apesar de continuar na liderança do Brasileirão, o Colorado empatou por 2 a 2 com o Bahia dentro do Beira-Rio.Na coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Coudet lamentou os erros defensivos que custaram caro ao seu time.
‘Ambos os gols foram erros nossos, diante de um rival, que no primeiro tempo penso que deu um único chute no nosso gol e no segundo tempo não sofremos nenhum pelo que me lembre (...) Cometemos dois erros e a única chance clara no segundo tempo foi a bola parada que sofremos. Teria sido incrível se perdêssemos este jogo, pois não geramos situações na defesa e tivemos várias chances para finalizar o jogo e não aproveitamos', disse o técnico.
Na próxima quinta-feira, o Internacional mede forças com o Ceará, em jogo marcado para o estádio Beira-Rio.

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