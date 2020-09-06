Eduardo Coudet lamenta erros defensivos do Inter

O domingo acaba amargo para o Internacional. Apesar de continuar na liderança do Brasileirão, o Colorado empatou por 2 a 2 com o Bahia dentro do Beira-Rio.Na coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Coudet lamentou os erros defensivos que custaram caro ao seu time.

‘Ambos os gols foram erros nossos, diante de um rival, que no primeiro tempo penso que deu um único chute no nosso gol e no segundo tempo não sofremos nenhum pelo que me lembre (...) Cometemos dois erros e a única chance clara no segundo tempo foi a bola parada que sofremos. Teria sido incrível se perdêssemos este jogo, pois não geramos situações na defesa e tivemos várias chances para finalizar o jogo e não aproveitamos', disse o técnico.