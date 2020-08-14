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Eduardo Coudet elogia Internacional e pede calma

Treinador gostou da atuação do time e pediu tranquilidade para o torcedor...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 00:32

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:32

Crédito: Divulgação/Santos
A quinta-feira termina positiva para o torcedor do Internacional. Após vencer o Santos, o Colorado chegou aos seis pontos e divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Atlético-MG.Apesar da boa atuação diante do Peixe, o técnico Eduardo Coudet puxou o freio de mão na coletiva de imprensa e pediu tranquilidade.
‘Creio que fizemos um bom jogo. Se deu o jogo como pensado, planejado. Simplesmente temos que seguir trabalhando. São muito parelhos os times no Brasileirão. Temos que sustentar uma ideia de jogo, uma forma. E seguramente desta maneira vamos nos sentindo cada vez melhor. Mas temos que ter tranquilidade’, declarou.
O Internacional volta a campo no próximo domingo, quando encara o Fluminense, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Maracanã.

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