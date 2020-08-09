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Eduardo Barroca explica o motivo de apostar em Wilson ao invés de Muralha

Após o revés no estadual, o treinador mexeu no gol e deu chance ao arqueiro mais experiente...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 16:42

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 16:42

Crédito: Divulgação/Coritiba
Após a decisão do Paranaense, Eduardo Barroca resolveu mexer no time titular e uma das alterações foi no gol, onde ele trocou Alex Muralha pelo experiente Wilson.Na coletiva de imprensa pós-jogo, o comandante explicou a sua decisão e fez questão de mostrar que Muralha faz parte dos planos.
‘Temos dois goleiros de alto nível. Hoje optei pelo Wilson que tem uma saída de bola diferente, joga bem com os pés e também está identificado com a nossa forma de jogar. O Muralha é um grande goleiro e vamos precisar de todos’, declarou.
Na próxima quarta-feira, o Coxa volta aos gramados e o rival será o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

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