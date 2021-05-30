Edu marca duas vezes, e Brusque estreia com vitória diante da Ponte Preta na Série B

Na manhã deste domingo (30), o Brusque recebeu a Ponte Preta em partida válida pela 1ª rodada do Brasileirão Série B. Na primeira etapa, o atacante Edu apareceu duas vezes para abrir vantagem para os mandantes. Já na reta final, coube a Camilo descontar para a Macaca. Com os três pontos, o Brusque tenta manter os 100% na competição no próximo sábado (5), quando viaja para enfrentar o Londrina. Por outro lado, a Ponte Preta entra em campo no dia seguinte para receber o Vasco da Gama.
O Brusque fez sua primeira partida na história em Série B e Ponte Preta já é ''macaca velha'' na Segundona. Mas, os mandantes que tiveram mais ímpeto no início de jogo. Aos 11 minutos, Bruno Alves recebeu na direita, invadiu a área e soltou a bomba, mas para fora. Logo depois, o meia apareceu novamente pelo lado, cruzou rasteiro e Edu desviou, mas Ednei conseguiu cortar para escanteio.As equipes tentavam fazer algumas triangulações, mas pecaram no capricho. A Ponte Preta puxou bom contra-ataque, mas o último passe saiu forte demais. O Brusque começou uma tabela, mas houve um passe errado...
A LUZ NO FIM DO TÚNELAos 28', Camilo recebeu ótimo lançamento, dominou bem e bateu para o gol. Mas, não pegou bem na bola, que passou ao lado do goleiro Ruan Carneiro.Mais tarde, foi a vez do Brusque levar perigo. Alex Ruan apareceu bem na direita, puxou para o meio e bateu rasteiro, do ladinho da trave. Novamente os mandantes foram ao ataque na direita. Rodolfo aproveitou sobra e soltou um ''chutaço'' da entrada da área, mas por cima.
No final da primeira etapa, Bruno Alves caiu na área pós levar solada e o árbitro assinalou o pênalti. Edu foi para a bola e abriu o placar para o Brusque.
EDU, O ARTILHEIRO DO DIA!
A Ponte Preta logo foi para o ataque em busca do empate, na volta da segunda etapa. Assim, Paulo Sérgio recebeu no meio da zaga, dominou e bate, mas a bola foi por cima. Mas, aos quatro minutos, Airton avançou na esquerda e cruzou perfeitamente para Edu mergulhar e fazer o segundo gol dele e do Brusque na partida.
Mais tarde, Bruno Alves acertou belo cruzamento e Zé Mateus chegou chutando, porém, a bola foi para fora. Quase o Brusque fez o terceiro.
REAÇÃO DA MACACA
Posteriormente, Camilo cobrou falta fechada, a bola raspou em Ianson e foi para as redes, diminuindo o prejuízo da Ponte Preta.
O Brusque chegou duas vezes com perigo nos pés de Alex Ruan. Aos 27', o meia recebeu no contra-ataque e bateu na entrada da área. Depois, após cruzamento, subiu sozinho e cabeceou e obrigou Ygor Vinhas, goleiro da Ponte, fazer grande defesa. Um membro da Macaca ainda foi expulso na parte final da partida.FICHA TÉCNICA DA PARTIDABRUSQUE 2 x 1 PONTE PRETA
Local: Estádio Augusto Baier, Brusque, Santa CatarinaData/Horário: 30 de maio de 2021 (domingo) às 11hÁrbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo – RJAssistente 1: Lilian da Silva Fernandes Bruno – RJAssistente 2: Thiago Rosa de Oliveira – RJQuarto árbitro: William Machado Steffen – SCCartões amarelos: Alex Ruan (Brusque)
GOLS: Edu (47'/1T) (1-0), Edu (4'/2T)
BRUSQUE: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton (Nonato - 40'/2T); Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Bruno Alves (Diego Mathias - 26'/2T) e Alex Ruan; Edu (Jhon Cley - 17'/2T) e Thiago Alagoano. Técnico: Jerson Testoni.
PONTE PRETA: Ygor; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Jean Carlos; Dawhan, Vini Locatelli (Léo Naldi - 15'/2T) e Camilo (Talles - 40'/2T); Renatinho (Pedrinho - 25'/2T), Moisés (Niltinho - 15'/2T) e Paulo Sérgio (João Veras - 25'/2T). Técnico: Sandro Forner.