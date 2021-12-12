Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Edu Dracena promete Santos competitivo para 2022

Diretor alvinegro admitiu que dívidas do clube precisam ser sanadas, mas que o time de futebol não pode ser deixado de lado na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2021 às 09:56

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 09:56

O Santos tenta reforçar seu elenco para a próxima temporada. Após um 2021 difícil, brigando para não cair no Campeonato Paulista e no Brasileirão, a diretoria e o departamento de futebol tentam entregar um melhor material humano para o técnico Fábio Carille em 2022.“O que eu vejo assim é que estamos trabalhando bastante para reforços. Precisamos e necessitamos. Todos sabemos das dificuldades do clube, o presidente está fazendo de tudo pra manter contas em dia, principalmente salário. O Santos não deve para ninguém, jogadores e funcionários. É claro que temos dívidas grandes, mas estão tentando equalizar. Mas sabemos que o futebol anda paralelo as finanças. Temos algumas conversas, sabemos da dificuldade, mas fazer de tudo para brigar por títulos", comentou Edu no programa Esporte em discussão, da Rádio Jovem Pan.O executivo, porém, prega cautela e não promete títulos. Em reestruturação, o executivo de futebol santista acredita em uma equipe brigando com as principais economias do futebol brasileiro nas próximas temporadas.
"Não prometo títulos, prometo um time competitivo, está ali entre os primeiros. Mas sabemos que competir com Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras, é muito difícil. São clubes bem estruturados, e estamos nos estruturando. Isso requer um tempo. Mas o futebol anda paralelo a isso. Esperamos daqui um ou dois anos brigar com esses times”, finalizou Dracena.
Crédito: EduDracenafoicontratadopelopresidenteAndrésRueda(Foto:FábioMaradei/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados