Edu Dracena promete Santos competitivo para 2022

O Santos tenta reforçar seu elenco para a próxima temporada. Após um 2021 difícil, brigando para não cair no Campeonato Paulista e no Brasileirão, a diretoria e o departamento de futebol tentam entregar um melhor material humano para o técnico Fábio Carille em 2022.“O que eu vejo assim é que estamos trabalhando bastante para reforços. Precisamos e necessitamos. Todos sabemos das dificuldades do clube, o presidente está fazendo de tudo pra manter contas em dia, principalmente salário. O Santos não deve para ninguém, jogadores e funcionários. É claro que temos dívidas grandes, mas estão tentando equalizar. Mas sabemos que o futebol anda paralelo as finanças. Temos algumas conversas, sabemos da dificuldade, mas fazer de tudo para brigar por títulos", comentou Edu no programa Esporte em discussão, da Rádio Jovem Pan.O executivo, porém, prega cautela e não promete títulos. Em reestruturação, o executivo de futebol santista acredita em uma equipe brigando com as principais economias do futebol brasileiro nas próximas temporadas.