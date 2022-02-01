Edu Dracena lamenta lesão de Cléber Reis e fala em aprendizado

Edu Dracena falou sobre a polêmica reintegração do zagueiro Cleber Reis aos treinos do Santos. Em novembro de 2021, o executivo de futebol santista decidiu colocar o defensor, que teria seu contrato encerrando em janeiro, para treinador com o restante do elenco. O objetivo era fazer o atleta ganhar ritmo de jogo e ajudar a compor o elenco nos treinamentos.Porém, o que era para ser uma boa ação, se tornou uma dor de cabeça. O zagueiro sofreu uma lesão de ligamento no joelho direito durante uma atividade no Santos. O clube não pode dispensar atleta em tratamento, então a opção foi negociar uma renovação. O vínculo do jogador se encerrou neste domingo (30).

- Nunca gostei de ver um profissional treinando separado. Não estava aqui antes e não posso falar. Para mim, não justifica. Eu falei que não ia jogar, mas deixei treinar. Infelizmente houve essa fatalidade. E foi um aprendizado para mim. Eu faria diferente, mas não me arrependo da atitude que eu tive. Pensei na pessoa. Poderia tropeçar na rua. Foi um aprendizado para mim como executivo de futebol - disse Edu Dracena ao SantosCast.- Estamos tentando fazer um acordo com ele e vida que segue - completou.

O zagueiro chegou ao Santos em 2017, vindo do Hamburgo, da Alemanha, custando cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 16,4 mi), mas não conseguiu destaque. A dívida com o time alemão perdurou durante cinco anos e foi resolvida durante a gestão provisória de Orlando Rollo com empréstimo feito por Andres Rueda.

Durante os anos de contrato com a equipe da Vila Belmiro, o jogador chegou a ser emprestado ao Coritiba, Paraná e Ponte Preta, também sem grande brilho. Foram apenas 10 jogos com a camisa santista.