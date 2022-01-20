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Edu Dracena elogia reforços, diz estar no mercado, mas não cita posições

Executivo do Peixe falou sobre Eduardo Bauermann, Bruno Oliveira e Ricardo Goulart...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 12:14

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:14

Edu Dracena, executivo de futebol do Santos, falou sobre reforços do clube para a temporada, em entrevista ao programa Esporte por Esporte. O ex-jogador elogiou as três contratações feitas pelo clube até agora, afirmou que o Peixe segue atento no mercado, mas vê o time competitivo.- Não adianta trazer quantidade e sim qualidade. Estamos atentos ao mercado para peças que possam fazer diferença ao Santos, como o Ricardo Goulart. Bauermann fez excelente Brasileirão. Bruno Oliveira fez boa Série B e acreditamos muito nele. Todo treinador quer reforços e quanto mais, melhor. Entendemos as necessidades e estamos atentos. Não estamos parados. Se precisar vamos contratar. Ficamos com três por enquanto para o início do Paulista e acredito que seremos competitivos - afirmou Dracena.
O Santos trouxe o zagueiro Eduardo Bauermann, o meia Bruno Oliveira e o meia-atacante Ricardo Goulart. O executivo não quis falar de posições que o clube vai buscar no mercado e reforçou a confiança no elenco.- Não vou falar de posições. Tenho que valorizar quem está comigo. Conversamos diariamente com Carille e presidente. Quando for possível vamos agir. Confiamos no elenco que temos e se pudermos elevar vamos fazer, se não vamos com esse elenco - completou.
Crédito: EduDracenaaoladodopresidenteAndresRueda(Foto:FábioMaradei

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