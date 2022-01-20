Edu Dracena elogia reforços, diz estar no mercado, mas não cita posições

Edu Dracena, executivo de futebol do Santos, falou sobre reforços do clube para a temporada, em entrevista ao programa Esporte por Esporte. O ex-jogador elogiou as três contratações feitas pelo clube até agora, afirmou que o Peixe segue atento no mercado, mas vê o time competitivo.- Não adianta trazer quantidade e sim qualidade. Estamos atentos ao mercado para peças que possam fazer diferença ao Santos, como o Ricardo Goulart. Bauermann fez excelente Brasileirão. Bruno Oliveira fez boa Série B e acreditamos muito nele. Todo treinador quer reforços e quanto mais, melhor. Entendemos as necessidades e estamos atentos. Não estamos parados. Se precisar vamos contratar. Ficamos com três por enquanto para o início do Paulista e acredito que seremos competitivos - afirmou Dracena.