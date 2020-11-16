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futebol

Edu Dracena e auxiliar técnico do Palmeiras testam positivo para Covid-19

Após surto no elenco, comissão técnica e diretoria do Verdão têm os primeiros casos de coronavírus detectados; nove jogadores estão em isolamento
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LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 16:38

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:38

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Após ver nove atletas de seu elenco profissional testarem positivo para a Covid-19, o Palmeiras conheceu, nesta segunda-feira (16), os primeiros casos de profissionais da comissão técnica e direção a serem infectados pelo novo coronavírus.
Edu Dracena, assessor técnico do clube, e João Martins, auxiliar-técnico de Abel Ferreira, foram diagnosticados com o vírus, e também terão que manter quarentena nos próximos dias, desfalcando a delegação que viaja para o Ceará nesta terça-feira (17). A informação foi noticiada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola, da ESPN/Fox Sports, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!Suspenso da partida pelo cartão vermelho que recebeu no confronto de ida das quartas da Copa do Brasil, Abel Ferreira terá que colocar outro auxiliar para comandar o Palmeiras no duelo desta quarta-feira (18), que pode garantir o clube em mais uma semifinal da competição. Antes de embarcar para a capital cearense, o elenco palmeirense deve realizar mais um teste de Covid-19.
Luan, Gabriel Menino, Matías Viña, Alan Empereur, Gabriel Veron, Rony, Danilo, Gabriel Silva e Gustavo Scarpa são os jogadores do elenco que testaram positivo até o momento. A tendência é que a lista aumente - entre jogadores e funcionários do clube - nos próximos dias.

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