Edu Dracena e auxiliar técnico do Palmeiras testam positivo para Covid-19

Após ver nove atletas de seu elenco profissional testarem positivo para a Covid-19, o Palmeiras conheceu, nesta segunda-feira (16), os primeiros casos de profissionais da comissão técnica e direção a serem infectados pelo novo coronavírus.

Edu Dracena, assessor técnico do clube, e João Martins, auxiliar-técnico de Abel Ferreira, foram diagnosticados com o vírus, e também terão que manter quarentena nos próximos dias, desfalcando a delegação que viaja para o Ceará nesta terça-feira (17). A informação foi noticiada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola, da ESPN/Fox Sports, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!Suspenso da partida pelo cartão vermelho que recebeu no confronto de ida das quartas da Copa do Brasil, Abel Ferreira terá que colocar outro auxiliar para comandar o Palmeiras no duelo desta quarta-feira (18), que pode garantir o clube em mais uma semifinal da competição. Antes de embarcar para a capital cearense, o elenco palmeirense deve realizar mais um teste de Covid-19.