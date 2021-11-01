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futebol

Edu Dracena convida gerente do Allianz Parque para cargo no Santos

Guilherme Lipi foi convidado para ser o novo gerente de futebol do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 18:31

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:31

Crédito: Fábio Maradei
O Santos convidou Guilherme Maziero Lipi, Gerente Geral do estádio Allianz Parque, para assumir o cargo de Gerente de Futebol do clube, posição deixada recentemente por Jorge Andrade. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Ademir Quintino e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.Em rápido contato, Edu Dracena, homem forte do departamento de futebol do Santos confirmou o convite. O profissional ficou de responder o convite ainda hoje.
- Ele foi convidado sim. Eu fiz o convite. Ele deve responder ainda hoje (segunda) e, caso aceite, deve aparecer no clube entre amanhã ou depois - disse Edu.
Guilherme Maziero Lipi atua no futebol desde 2007, sendo sete anos na área do direito desportivo e três anos gerindo a operação de jogos de futebol. O profissional é formado também em advocacia.Recentemente, o Santos passa por uma reformulação no departamento de futebol do clube. A equipe santista demitiu André Mazzuco e Jorge Andrade. Em seguida, anunciou o ex-zagueiro Edu Dracena como executivo de futebol do Santos.
“Demos total carta branca. É o homem do futebol, é o responsável de maneira geral. Futebol como um todo. Pode trazer e demitir quem quiser, obviamente dentro do orçamento. Vai adequar necessidades com o nosso orçamento”, disse Rueda.

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