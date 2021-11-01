Edu Dracena convida gerente do Allianz Parque para cargo no Santos

Crédito: Fábio Maradei

O Santos convidou Guilherme Maziero Lipi, Gerente Geral do estádio Allianz Parque, para assumir o cargo de Gerente de Futebol do clube, posição deixada recentemente por Jorge Andrade. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Ademir Quintino e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.Em rápido contato, Edu Dracena, homem forte do departamento de futebol do Santos confirmou o convite. O profissional ficou de responder o convite ainda hoje.

- Ele foi convidado sim. Eu fiz o convite. Ele deve responder ainda hoje (segunda) e, caso aceite, deve aparecer no clube entre amanhã ou depois - disse Edu.

Guilherme Maziero Lipi atua no futebol desde 2007, sendo sete anos na área do direito desportivo e três anos gerindo a operação de jogos de futebol. O profissional é formado também em advocacia.Recentemente, o Santos passa por uma reformulação no departamento de futebol do clube. A equipe santista demitiu André Mazzuco e Jorge Andrade. Em seguida, anunciou o ex-zagueiro Edu Dracena como executivo de futebol do Santos.