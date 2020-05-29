Edmundo se emociona ao falar do Vasco: 'Tenho só o desejo de retribuir'

Crédito: Divulgação

Ídolo da torcida cruz-maltina, Edmundo se emocionou ao falar sobre sua relação com o Vasco da Gama nesta sexta-feira, em participação no "Bom Dia Fox". O ex-atacante recordou como o clube mudou sua vida, lembrando o assassinato de seu irmão, e manifestou o desejo de retribuir isso à instituição.

Contudo, Edmundo reforçou: não intenção de se tornar presidente do Vasco.

- Todas as minhas opiniões, a pessoas confundem como se fosse ação política, e não é. Muito pelo contrário. Eu tenho só o desejo de retribuir ao Clube de Regatas Vasco da Gama tudo o que ele fez por mim. Não sei se vocês sabem, se eu estou misturando as coisas, mas eu nasci em comunidade carente, tive um irmão assassinado pelo tráfico, e esse poderia ter sido o meu futuro - comentou Edmundo, sem segurar as lágrimas, antes de completar: