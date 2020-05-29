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futebol

Edmundo se emociona ao falar do Vasco: 'Tenho só o desejo de retribuir'

Ex-atacante comentou relação com o Cruz-Maltino em participação no Fox Sports...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 17:35

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:35

Crédito: Divulgação
Ídolo da torcida cruz-maltina, Edmundo se emocionou ao falar sobre sua relação com o Vasco da Gama nesta sexta-feira, em participação no "Bom Dia Fox". O ex-atacante recordou como o clube mudou sua vida, lembrando o assassinato de seu irmão, e manifestou o desejo de retribuir isso à instituição.
Contudo, Edmundo reforçou: não intenção de se tornar presidente do Vasco.
- Todas as minhas opiniões, a pessoas confundem como se fosse ação política, e não é. Muito pelo contrário. Eu tenho só o desejo de retribuir ao Clube de Regatas Vasco da Gama tudo o que ele fez por mim. Não sei se vocês sabem, se eu estou misturando as coisas, mas eu nasci em comunidade carente, tive um irmão assassinado pelo tráfico, e esse poderia ter sido o meu futuro - comentou Edmundo, sem segurar as lágrimas, antes de completar:
- Graças ao Vasco, a minha vida mudou, foi diferente. Hoje, eu vivo numa casa confortável, tenho um emprego e quero dedicar o meu tempo a fazer alguma coisa pelo clube. Desculpa, gente. Eu fico meio emocionado quando eu falo do Vasco - afirmou em sua participação no canal "Fox Sports".E MAIS:Mecanismo de Solidariedade pode ser, outra vez, a salvação do VascoJair Ventura usa pausa do futebol 'para rever todos os trabalhos'Ex-atacante de Vasco e Corinthians, Célio Taveira morre de COVID-19'De Casa com o L!': Hélio De La Peña é o convidado desta sexta-feiraIdolatria por Juninho mantém força entre jovens da base do Vasco E MAIS:

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