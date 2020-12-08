Edmundo lembra Ramon e critica o Vasco atual: 'É rezar e esperar que o Sá Pinto trabalhe bem nessa semana'

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O Vasco vem ladeira abaixo, levou nove gols nos últimos três jogos e tem um clássico pela frente, contra o Fluminense. O time na zona de rebaixamento e o técnico Ricardo Sá Pinto extremamente pressionado, interna e externamente. Ídolo do Cruz-Maltino e comentarista, o ex-atacante Edmundo entende que o erro está na formação do time atual, e lembra do treinador anterior.- Isso é fruto, na minha opinião, de um time que se limita a se defender. E quando você só se defende, você vê o adversário criar várias oportunidades. O Vasco não é para isso. O tamanho do Vasco que eu conheço, que eu aprendi a amar é para jogar de igual para igual com todos os adversários. Se você não tem categoria para isso, é fruto de má administração, más contratações e de opções erradas - afirmou, ao canal Fox Sports, antes de completar:

- Só que, na quarta rodada, esse mesmo time aí, dirigido pelo Ramon, era líder do campeonato. "Ah, quatro rodadas só." Beleza. Mas quando o Ramon saiu o Vasco era décimo e tinha quase 50% de aproveitamento. Então não era para ter tirado o Ramon Menezes. Acho que isso foi um grande problema dentro do grupo. Estamos ouvindo discussões do técnico com o Fellipe Bastos, com o Castan - ponderou, na última segunda-feira.

De fato, o ambiente em diferentes setores do clube já foi melhor. Por outro lado, há relatos de que, à época da demissão, em outubro, do agora técnico do CRB, também havia ruídos na comunicação interna. Edmundo apoiava Julio Brant, candidato derrotado na eleição do Vasco do dia 14 de novembro.