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futebol

Edinho, ex-Santos, assume Sub-19 do Londrina de olho na Copinha

Filho do Rei Pelé estava desempregado desde o mês de julho, quando foi demitido do comando do Santos após sequência de resultados ruins...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 10:23

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 10:23

Crédito: Edinho estava desempregado desde que foi demitido pelo Santos, em julho deste ano (Ivan Storti/Santos
Após deixar o Santos em julho de 2021, o técnico Edinho, filho do Rei Pelé, tem um novo clube. O ex-goleiro santista aceitou a proposta do Londrina, do Paraná, e será o treinador da equipe sub-19 do Tubarão.A informação foi inicialmente divulgada pelo radialista Rodrigo Linhares, da Paiquerê 91,7, e confirmada pelo DIÁRIO.O primeiro desafio de Edinho na equipe do Paraná será na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início de 2022. A equipe conta com nomes que já marcaram presença no profissional, como o meia Kássio, o volante Toni Nang, o zagueiro Jeílson, o lateral João Vitor Silveira e o atacante Wilker.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Pelo Peixe, Edinho assumiu na segunda rodada da última edição do Brasileiros de Aspirantes. Foram quatro vitórias, um empates e duas derrotas nos oito jogos na fase de grupos. Na atual, o treinador de 51 anos teve duas vitórias e duas derrotas.

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