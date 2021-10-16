Edinho, ex-Santos, assume Sub-19 do Londrina de olho na Copinha

Após deixar o Santos em julho de 2021, o técnico Edinho, filho do Rei Pelé, tem um novo clube. O ex-goleiro santista aceitou a proposta do Londrina, do Paraná, e será o treinador da equipe sub-19 do Tubarão.A informação foi inicialmente divulgada pelo radialista Rodrigo Linhares, da Paiquerê 91,7, e confirmada pelo DIÁRIO.O primeiro desafio de Edinho na equipe do Paraná será na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início de 2022. A equipe conta com nomes que já marcaram presença no profissional, como o meia Kássio, o volante Toni Nang, o zagueiro Jeílson, o lateral João Vitor Silveira e o atacante Wilker.