Edinho deixa o comando do Sub-23 do Santos e Copertino deve assumir

Crédito: Edinho deixa o comando da equipe Sub-23 do Santos (Ivan Storti/Santos

O Santos decidiu trocar o comando da sua equipe sub-23. Edinho, que estava no cargo desde o final do ano passado, será realocado no clube e o ex-zagueiro Maurício Copertino deve assumir a equipe, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a Copa Paulista.O ex-goleiro Edinho assumiu na segunda rodada da última edição do Brasileiros de Aspirantes. Foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas nos oito jogos na fase de grupos. Nesta edição, Edinho tem duas vitórias e duas derrotas.

Maurício Copertino foi zagueiro do Santos na década de 90 e atuou como auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo nas últimas passagens do treinador por Palmeiras e Vasco e trabalhou na Seleção Brasileira Olímpica ao lado de Alexandre Gallo. Ele trabalhou com o atual executivo de futebol do Peixe, Mario Andre Mazzuco, no Vasco.

Outras times das categorias de base do Santos passaram por reformulações. Depois da demissão de Aarão Alves e do seu irmão, André, do comando do Sub-20 (Rodrigo Chipp assumiu), o clube também fez trocas nas categorias Sub-17 e Sub-15. Após a eliminação na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17, Elder Campos deixou o comando da equipe. O novo treinador será Gabriel Bussinger, ex-Avaí. Elder, no entanto, vai seguir no clube, mas como auxiliar de Rodrigo Chipp no Sub-20. Bruno Silva, ex-técnico do Sub-13, será o auxiliar de Bussinger.Na categoria Sub-15, quem nem está com treinos presenciais, Flávio Antunes, o Flavinho, também não será mais o técnico, mas permanecerá no Santos. O novo treinador será Raphael Bahia. Thiago Lima, que comandou o Santos no Paulista Sub-20 de 2020, será o novo auxiliar da equipe Sub-23 na vaga que era de Rodrigo Chipp.