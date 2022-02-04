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Edimar garante união do Vasco por evolução defensiva na temporada: 'Deixar 2021 para trás'

Em coletiva, lateral-esquerdo analisou o desempenho defensivo da equipe nas três primeiras rodadas do Carioca. Ele projetou o duelo contra o Madureira, às 15h30, domingo...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 16:03
Com um bom início no Carioca, o Vasco segue em busca de mais entrosamento para encorpar a equipe para a sequência da temporada. Na última partida, o Cruz-Maltino chegou a marcar três gols, mas na reta final tomou dois e sofreu em um duelo que parecia tranquilo. Em entrevista coletiva, Edimar revelou que o grupo está unido para deixar 2021 para trás e ter uma defesa mais consistente.- O ponto principal parte daquilo que já temos conversado bastante, não só da defesa, mas de todo os atletas. Fácil falar da defesa quando toma gol, mas os portadores da bola pressionados...a bola não chega na defesa. Temos conversado bastante para não tomar gols num jogo controlado. Aproveitar para deixar 2021 para trás. Ficou para trás. Estamos em 2022 e o Vasco tem tudo para continuar gigante como é - ressaltou o lateral.
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O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 15h30, contra o Madureira, no Estádio Conselheiro Galvão. O jogo é válido pela quarta rodada da Taça Guanabara - Campeonato Carioca. O time soma sete pontos em três jogos.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Em Madureira é difícil, é pedreira jogar às 15h30. Tem tradição, já me falaram que é apertado. É gostoso viver tradição, experiências novas. Espero que possamos ir com o espírito que tem sido para conquistarmos os três pontos - disse.
Crédito: EdimarfoititularnostrêsprimeirosjogosdoVasconoCampeonatoCarioca(Foto:GuilhermePannain/AssessoriaP2

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