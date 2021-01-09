Edimar celebra marca pelo Bragantino e projeta duelo contra o Atlético-MG

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Uma carreira vitoriosa na Europa. O lateral Edimar rodou por vários países e jogou as principais ligas do Mundo em boa parte da sua carreira. Natural do Espírito Santo, o camisa 6 retornou ao Brasil em 2016 para defender o Cruzeiro. De lá para cá, ele ainda passou pelo São Paulo, mas foi no Red Bull Bragantino a equipe que mais atuou até então.

Na partida contra seu último clube antes de rumar a Bragança Paulista, Edimar completou seu 60° compromisso e, em meio a marca importante, ele avaliou o processo de recuperação que vem o Massa Bruta:- Um número expressivo e importante na minha carreira, tendo em questão que saí muito cedo do Brasil para ir para Europa, e ainda mais podendo ter estabilidade igual estou tendo no Red Bull Bragantino, isto me dá muito mais segurança e força para continuar trabalhando e ajudando minha equipe e companheiros. E nesse período, por aqui, já ganhei dois títulos (Série B e Campeão do Interior), e conquistas individuais, que ficarão na história do clube e marcado na minha carreira . Aqui é com certeza um lugar especial na minha vida e espero continuar somando, não somente números de jogos, mas também de conquistas.

O clube do interior paulista enfrenta o Atlético-MG em jogo a ser realizado na próxima segunda-feira (11) novamente no estádio Nabi Abi Chedid. Edimar projetou o duelo e espera mais três pontos apesar do grau de dificuldade alto do confronto: