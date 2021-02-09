Éderson quer triunfo do Fortaleza contra o Vasco em duelo decisivo pelo Brasileirão

Crédito: Fortaleza e Vasco querem evitar o rebaixamento (Divulgação / Fortaleza

O Fortaleza retorna aos gramados nesta quarta-feira para mais uma decisão na Série A. A equipe cearense vai enfrentar o Vasco, dentro de casa, precisando vencer para subir na tabela de classificação e se afastar do Z4. Para o atacante do tricolor cearense, Éderson, o tricolor vai com tudo para vencer o alvinegro.

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- É uma final para as duas equipe e vale muito para os dois lados. Vamos lutar muito para fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos para sairmos com um triunfo. É vencer ou vencer para continuar firme nesta luta para encerrar o Brasileirão bem - afirmou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOÉderson destacou o desejo do grupo em encerrar bem o Brasileirão. O Leão do Pici é o 15º colocado do Brasileirão, com 38. O Vasco é o primeiro time dentro do Z4, com 37 pontos.