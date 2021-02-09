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Éderson quer triunfo do Fortaleza contra o Vasco em duelo decisivo pelo Brasileirão

Atacante é um dos principais jogadores do Leão
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LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 17:39

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:39

Crédito: Fortaleza e Vasco querem evitar o rebaixamento (Divulgação / Fortaleza
O Fortaleza retorna aos gramados nesta quarta-feira para mais uma decisão na Série A. A equipe cearense vai enfrentar o Vasco, dentro de casa, precisando vencer para subir na tabela de classificação e se afastar do Z4. Para o atacante do tricolor cearense, Éderson, o tricolor vai com tudo para vencer o alvinegro.
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- É uma final para as duas equipe e vale muito para os dois lados. Vamos lutar muito para fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos para sairmos com um triunfo. É vencer ou vencer para continuar firme nesta luta para encerrar o Brasileirão bem - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOÉderson destacou o desejo do grupo em encerrar bem o Brasileirão. O Leão do Pici é o 15º colocado do Brasileirão, com 38. O Vasco é o primeiro time dentro do Z4, com 37 pontos.
- Nossa meta é terminar o campeonato vencendo e com o Fortaleza na primeira divisão. O grupo está muito focado nisso e sabe do seu potencial - revelou o atleta.

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