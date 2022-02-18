Éderson é oficializado como novo reforço da Chapecoense

A Chapecoense continua ativa no mercado de transferências para reforçar o seu elenco e fechou a chegada de Éderson.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Aos 32 anos, o centroavante assinou com o Verdão do Oeste e fica no clube de Santa Catarina até 15 de novembro.
Estreia
Inscrito no BID da CBF, Éderson pode estrear pela Chapecoense no fim de semana, quando a equipe encara o Camboriú, na Arena Condá.
2021
Antes de chegar a Chapecoense, Éderson defendeu as cores do Botafogo-PB. No time paraibano, ele disputou 17 partidas e anotou quatro gols.