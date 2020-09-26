Ederson, do Fortaleza, destaca dificuldades em encarar o Santos: 'Forte em sua casa'

Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2013, pelo Atlhetico-PR, Ederson será adversário do Santos neste domingo (28), quando o Peixe enfrenta o Fortaleza, atual equipe do atacante, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 12a rodada do Campeonato Brasileiro.
Com rodagem no futebol, o jogador reconhece a grandeza do Alvinegro Praiano e as dificuldades que o Leão do Pice tende a encontrar na partida.
- Vamos enfrentar uma grande equipe precisamos estar preparados. O Santos é sempre muito forte em sua casa. O grupo sabe das dificuldades que enfrentará - afirmou o atleta via assessoria. Para Ederson, a alternativa correta para que o time cearense encare de frente o Peixe é não se defender, mas sim propor o jogo.
- Temos que ter intensidade durante os 90 minutos para chegarmos ao triunfo - pontuou Ederson.
O Santos não conseguiu vencer o Fortaleza no Brasileirão do ano passado. No primeiro turno, o Alvinegro terminou a primeira etapa vencendo por 3 a 0, mas sofreu o empate na segunda etapa, jogando na Vila Belmiro. Já no segundo turno, o Leão saiu vitorioso por 2 a 1, no estádio do Castelão.