Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ederson, do Fortaleza, destaca dificuldades em encarar o Santos: 'Forte em sua casa'
futebol

Ederson, do Fortaleza, destaca dificuldades em encarar o Santos: 'Forte em sua casa'

Atacante enfrentará o Peixe neste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 17:30
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2013, pelo Atlhetico-PR, Ederson será adversário do Santos neste domingo (28), quando o Peixe enfrenta o Fortaleza, atual equipe do atacante, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 12a rodada do Campeonato Brasileiro.
Com rodagem no futebol, o jogador reconhece a grandeza do Alvinegro Praiano e as dificuldades que o Leão do Pice tende a encontrar na partida.
- Vamos enfrentar uma grande equipe precisamos estar preparados. O Santos é sempre muito forte em sua casa. O grupo sabe das dificuldades que enfrentará - afirmou o atleta via assessoria. Para Ederson, a alternativa correta para que o time cearense encare de frente o Peixe é não se defender, mas sim propor o jogo.
- Temos que ter intensidade durante os 90 minutos para chegarmos ao triunfo - pontuou Ederson.
O Santos não conseguiu vencer o Fortaleza no Brasileirão do ano passado. No primeiro turno, o Alvinegro terminou a primeira etapa vencendo por 3 a 0, mas sofreu o empate na segunda etapa, jogando na Vila Belmiro. Já no segundo turno, o Leão saiu vitorioso por 2 a 1, no estádio do Castelão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados