Ederson, do Fortaleza, destaca dificuldades em encarar o Santos: 'Forte em sua casa'

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2013, pelo Atlhetico-PR, Ederson será adversário do Santos neste domingo (28), quando o Peixe enfrenta o Fortaleza, atual equipe do atacante, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 12a rodada do Campeonato Brasileiro.

Com rodagem no futebol, o jogador reconhece a grandeza do Alvinegro Praiano e as dificuldades que o Leão do Pice tende a encontrar na partida.

- Vamos enfrentar uma grande equipe precisamos estar preparados. O Santos é sempre muito forte em sua casa. O grupo sabe das dificuldades que enfrentará - afirmou o atleta via assessoria. Para Ederson, a alternativa correta para que o time cearense encare de frente o Peixe é não se defender, mas sim propor o jogo.

- Temos que ter intensidade durante os 90 minutos para chegarmos ao triunfo - pontuou Ederson.