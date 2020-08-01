Éderson acredita que trabalho fluiu melhor no Corinthians após vitórias

Um dos destaques do Corinthians nos últimos jogos pelo Paulistão, Éderson deve ser titular novamente neste domingo, às 16h, contra o Mirassol, pela semifinal da competição. Após o treino deste sábado, que encerrou a preparação do time de Tiago Nunes para a partida decisiva, o meio-campista contou os benefícios que a sequências de triunfos trouxe para o Timão.

Em entrevista concedida para a TV oficial do clube, Éderson acredita que o trabalhou passou a fluir mais após as três vitórias conquistadas nesta retomada do futebol paulistas: contra o Palmeiras, contra o Oeste e contra o Red Bull Bragantino, essenciais para trazer o Alvinegro para a semifinal.

- Eu acho que trouxe alegria para o trabalho, acho que para todos, não só para mim, mas para o elenco todo, comissão... acho que o trabalho está fluindo muito melhor depois das vitórias, das classificações, ainda mais agora que fica uma expectativa para a final do campeonato, então mais alegria, um pouco mais de leveza, o trabalho está sendo bem feito - avaliou o volante.Contente com as chances que tem recebido no time titular de Tiago Nunes, Éderson quer fazer mais gols e continuar contribuindo defensivamente. Para ele, tudo isso tem mudado a sua carreira e a de outras pessoas.

- Fico muito feliz pelas oportunidades, pelos gols, claro, e não só de fora (da área), espero fazer gols de cabeça, o que vier também defensivamente, mas claro que isso muda muito na minha carreira e também para todo mundo.