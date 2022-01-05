Éder Militão marca, Real Madrid vence o Alcoyano e se classifica para as oitavas de final da Copa do Rei

Dezenove vezes campeão da Copa do Rei, o Real Madrid estreou nesta quarta-feira na nova edição do torneio. Fora de casa, a equipe de Carlo Ancelotti venceu o Alcoyano por 3 a 1, com gols de Militão, Asensio e Isco, enquanto Dani Vega marcou para os anfitriões.
Mesmo com qualidade técnica inferior que o Real Madrid, o Alcoyano começou melhor a partida. Logo aos três minutos, Juanan chutou e Camavinga tirou quase em cima da linha. Dez minutos depois, Andy driblou Casimiro e arrematou de fora da área, mas a bola passou pelo lado de Lunin.
Na reta final do primeiro tempo, o Real melhorou e quase abriu o placar aos 36', em chute de fora da área de Rodrygo. Dois minutos depois, o atacante brasileiro cruzou escanteio na cabeça de Éder Militão, que estufou as redes do time da casa. Nacho quase ampliou de bicicleta aos 42', mas José Juan pegou.
A etapa final teve bastante emoção e três gols. Aos 20', Dani Vega fez linda jogada pela direita e chutou no ângulo de Lunin, empatando a partida para o Alcoyano. Contudo, a vantagem da equipe da casa durou apenas 10 minutos. Aos 30', Hazard serviu Asensio, que chutou, e ainda contou com desvio para colocar os merengues à frente do placar novamente.
Dois minutos depois, Isco, que acabara de entrar em campo, fez o terceiro para o Real Madrid. O espanhol recebeu cruzamento na área, trombou com o goleiro e a bola morreu lentamente no gol. Após o terceiro gol, os merengues administraram o resultado até o apito final.