Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Éder Militão marca, Real Madrid vence o Alcoyano e se classifica para as oitavas de final da Copa do Rei
Zagueiro brasileiro marcou o primeiro gol da vitória dos merengues nesta quarta por 3 a 1...
LanceNet

05 jan 2022 às 19:24

Dezenove vezes campeão da Copa do Rei, o Real Madrid estreou nesta quarta-feira na nova edição do torneio. Fora de casa, a equipe de Carlo Ancelotti venceu o Alcoyano por 3 a 1, com gols de Militão, Asensio e Isco, enquanto Dani Vega marcou para os anfitriões.
+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe CoutinhoMesmo com qualidade técnica inferior que o Real Madrid, o Alcoyano começou melhor a partida. Logo aos três minutos, Juanan chutou e Camavinga tirou quase em cima da linha. Dez minutos depois, Andy driblou Casimiro e arrematou de fora da área, mas a bola passou pelo lado de Lunin.
Na reta final do primeiro tempo, o Real melhorou e quase abriu o placar aos 36', em chute de fora da área de Rodrygo. Dois minutos depois, o atacante brasileiro cruzou escanteio na cabeça de Éder Militão, que estufou as redes do time da casa. Nacho quase ampliou de bicicleta aos 42', mas José Juan pegou.
+ Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal
A etapa final teve bastante emoção e três gols. Aos 20', Dani Vega fez linda jogada pela direita e chutou no ângulo de Lunin, empatando a partida para o Alcoyano. Contudo, a vantagem da equipe da casa durou apenas 10 minutos. Aos 30', Hazard serviu Asensio, que chutou, e ainda contou com desvio para colocar os merengues à frente do placar novamente.
Dois minutos depois, Isco, que acabara de entrar em campo, fez o terceiro para o Real Madrid. O espanhol recebeu cruzamento na área, trombou com o goleiro e a bola morreu lentamente no gol. Após o terceiro gol, os merengues administraram o resultado até o apito final.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados