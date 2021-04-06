Éder Militão é titular em vitória do Real Madrid e recebe elogios da imprensa espanhola

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Avisado que seria titular diante do Liverpool, após o francês Raphael Varane testar positivo para a covid-19, o zagueiro Eder Militão provou, mais uma vez, que está em franca evolução e pronto para qualquer desafio no sistema defensivo do Real Madrid. Ao lado de Nacho Fernandéz, o brasileiro comandou a zaga do time merengue na vitória por 3x1, no jogo de ida das quartas de final da Champions League, no estádio Alfredo di Stéfano.

Veja o mata-mata da Champions LeagueSe por um lado, Vinícius Jr ditou o ritmo do ataque, marcando duas vezes. Por outro lado, na zaga, com a qualidade de sempre, Éder se mostrou mais uma vez seguro, definindo as jogadas sem maiores riscos. O 'Diário Marca' não economizou nos elogios ao dizer que 'mesmo em noite de Vinicius Jr, a grande atuação ficou por conta de Militão que comeu Salah e Mané'. A edição online do jornal seguiu destacando a grande atuação do jogador.

- Muito atento durante todo o jogo. Sempre se antecipou ao Mané, é o que faz ser o melhor. Éder assinou seu melhor jogo pelo Madrid - destacou o 'Marca', da Espanha.

Militão que já vinha de um ótimo jogo diante do Eibar, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, não se escondeu em campo, chamou a responsabilidade para substituir Varane e voltou a apresentar bons números em campo.

Éder foi o jogador do sistema defensivo do Real Madrid com os melhores números no jogo. Em campo durante os 90 minutos, o jogador brasileiro voltou a ser cirúrgico nas jogadas aéreas defensivas, ganhando todas as bolas aéreas defensivas. Outro ponto que chama atenção é o fato de, assim como na partida com o Eibar, Eder não cometeu nenhuma falta. No confronto direto com o sistema defensivo do Liverpool, Militão também não perdeu nenhuma jogada, o bom posicionamento em campo foi fundamental na hora do bote certeiro.

Além disso, o que também deve ser destacado na atuação do zagueiro brasileiro, é o fato dele ter repetido diante de um adversário, bem mais qualificado que o Eibar, as mesmas jogadas do último final de semana. Contra o Liverpool, foram cinco bolas longas certas, desafogando o sistema defensivo e colaborando na saída de bola. Dessa forma, Militão apresenta evolução a cada jogo se qualificando para buscar ainda mais espaço na equipe de Zidane. Com Nacho Fernandéz ao lado, Eder ainda realizou cinco cortes de bola evitando o perigo contra o gol de Courtois.