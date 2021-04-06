Éder Militão é titular em vitória do Real Madrid e recebe elogios da imprensa espanhola

Avisado que seria titular diante do Liverpool, após o francês Raphael Varane testar positivo para a covid-19, o zagueiro Eder Militão provou, mais uma vez, que está em franca evolução e pronto para qualquer desafio no sistema defensivo do Real Madrid. Ao lado de Nacho Fernandéz, o brasileiro comandou a zaga do time merengue na vitória por 3x1, no jogo de ida das quartas de final da Champions League, no estádio Alfredo di Stéfano.
Veja o mata-mata da Champions LeagueSe por um lado, Vinícius Jr ditou o ritmo do ataque, marcando duas vezes. Por outro lado, na zaga, com a qualidade de sempre, Éder se mostrou mais uma vez seguro, definindo as jogadas sem maiores riscos. O 'Diário Marca' não economizou nos elogios ao dizer que 'mesmo em noite de Vinicius Jr, a grande atuação ficou por conta de Militão que comeu Salah e Mané'. A edição online do jornal seguiu destacando a grande atuação do jogador.
- Muito atento durante todo o jogo. Sempre se antecipou ao Mané, é o que faz ser o melhor. Éder assinou seu melhor jogo pelo Madrid - destacou o 'Marca', da Espanha.
Militão que já vinha de um ótimo jogo diante do Eibar, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, não se escondeu em campo, chamou a responsabilidade para substituir Varane e voltou a apresentar bons números em campo.
Éder foi o jogador do sistema defensivo do Real Madrid com os melhores números no jogo. Em campo durante os 90 minutos, o jogador brasileiro voltou a ser cirúrgico nas jogadas aéreas defensivas, ganhando todas as bolas aéreas defensivas. Outro ponto que chama atenção é o fato de, assim como na partida com o Eibar, Eder não cometeu nenhuma falta. No confronto direto com o sistema defensivo do Liverpool, Militão também não perdeu nenhuma jogada, o bom posicionamento em campo foi fundamental na hora do bote certeiro.
Além disso, o que também deve ser destacado na atuação do zagueiro brasileiro, é o fato dele ter repetido diante de um adversário, bem mais qualificado que o Eibar, as mesmas jogadas do último final de semana. Contra o Liverpool, foram cinco bolas longas certas, desafogando o sistema defensivo e colaborando na saída de bola. Dessa forma, Militão apresenta evolução a cada jogo se qualificando para buscar ainda mais espaço na equipe de Zidane. Com Nacho Fernandéz ao lado, Eder ainda realizou cinco cortes de bola evitando o perigo contra o gol de Courtois.
Com Sergio Ramos lesionado e Raphael Varane em quarentena, Eder Militão segue na equipe em uma semana com os principais desafios do Real Madrid na temporada. Após conseguir boa vantagem em busca da vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Agora, o time de Zidane tem clássico com o Barcelona no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. Com as duas boas atuações em 180 minutos, e apenas um gol sofrido, Militão ganha confiança, e espaço com o Zidane.