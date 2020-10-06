Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Edenílson segue com alvo do Al- Ittihad que deve melhorar proposta

Na última investida da equipe dirigida pelo técnico brasileiro Fábio Carille, oferta equivalente a R$ 22,5 milhões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 10:07

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 10:07

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Apesar de inicialmente o meio-campista Edenílson ter permanecido no Inter diante do clube não ter aceitado a proposta do Al-Ittihad-ARA, o clube saudita segue interessado em contratar o jogador do Colorado e investirá mais do que o previsto inicialmente para tal.
Por parte do jogador, já na primeira oportunidade ele teria se transferido para o Mundo Árabe em muito pelo patamar salarial oferecido pelo clube treinado pelo técnico Fábio Carille. Segundo informação do portal 'ge', a proposta seria quase de R$ 1 milhão mensais, algo que deixou Edi bastante propenso a aceitar.
Todavia, o "entrave" viria por parte do clube gaúcho que, para abrir mão de um nome que tem função bastante exaltada desde que chegou ao Beira-Rio, a compensação financeira deveria começar na casa dos cinco milhões de dólares, equivalente na cotação atual a R$ 28,1 milhões. Na primeira tentativa, o Al-Ittihad ofereceu quatro milhões de dólares (R$ 22,5 milhões).
O acordo entre Edenilson e Inter vai até dezembro de 2022, fator que deixa o clube confortável para fazer negociações sem receio de perder o mesmo sem uma compensação financeira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados