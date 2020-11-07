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futebol

Edenilson renova com o Inter e comemora: 'Muito feliz'

Peça importante no esquema de Coudet, o volante acertou a sua permanência até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 17:46

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 17:46

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Um dos destaques do Inter na temporada é o volante Edenilson. Forte na transição entre defesa e ataque, o meio-campista é um dos pontos positivos no trabalho de Eduardo Coudet.Cobiçado pelo futebol do exterior, o volante renovou o vínculo com o Colorado até 2023, fato que o deixou orgulhoso e confiante para desempenhar o seu futebol no clube.
‘Muito feliz em poder continuar essa caminhada. Desde 2017 aqui e é sempre gratificante poder contribuir com os jogos e seguir atrás dos títulos’, declarou o volante, antes de completar:
‘Vivo um momento mágico. A melhor fase da minha carreira. Minha familia tá muito feliz aqui. Agradeço ao presidente, meus companheiros, ao Chacho e a comissão. Também aos torcedores que nos apoiam. Espero poder marcar um longo caminho de títulos na história do clube’, reiterou.
Com o contrato renovado, Edenilson é uma das armas do Inter para o duelo contra o Coritiba, no próximo domingo, no Beira-Rio.

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