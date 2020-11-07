Edenilson renova com o Inter e comemora: 'Muito feliz'

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Um dos destaques do Inter na temporada é o volante Edenilson. Forte na transição entre defesa e ataque, o meio-campista é um dos pontos positivos no trabalho de Eduardo Coudet.Cobiçado pelo futebol do exterior, o volante renovou o vínculo com o Colorado até 2023, fato que o deixou orgulhoso e confiante para desempenhar o seu futebol no clube.

‘Muito feliz em poder continuar essa caminhada. Desde 2017 aqui e é sempre gratificante poder contribuir com os jogos e seguir atrás dos títulos’, declarou o volante, antes de completar:

‘Vivo um momento mágico. A melhor fase da minha carreira. Minha familia tá muito feliz aqui. Agradeço ao presidente, meus companheiros, ao Chacho e a comissão. Também aos torcedores que nos apoiam. Espero poder marcar um longo caminho de títulos na história do clube’, reiterou.