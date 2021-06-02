Edenilson alcança marca expressiva com a camisa do Internacional

Crédito: Edenílson abriu a contagem no Beira-Rio (Divulgação/Internacional

Com mais de 200 jogos com a camisa vermelha, Edenílson alcançou uma marca expressiva no último fim de semana. Com mais um gol marcado com a camisa colorada, o meio-campista entrou para um seleto grupo de artilheiros no novo Beira-Rio. Ao marcar o primeiro gol do Inter, no empate contra o Sport, o gaúcho chegou ao vigésimo gol dentro da casa do time colorado. O atleta ingressou no top 5 de goleadores do novo estádio, reformado em 2014 para sediar a Copa do Mundo.

Vigor físico e velocidade como características, o camisa 8 divide a quinta posição do ranking com Vitinho. A lista de goleadores tem D’Alessandro na ponta com 26 gols e conta com as presenças de Nico López, Guerrero e Eduardo Sasha. Único volante que aparece nesse seleto grupo, Edenílson chama a atenção em outro quesito: as cobranças de penalidades máximas. Na atual temporada, em 18 partidas, o jogador já balançou as redes em cinco oportunidades e quatro delas da marca da cal.

Após marcar mais um gol de pênalti contra o Sport, Edi chegou a sete penalidades convertidas no tempo normal e três em decisões por pênaltis. Somadas as cobranças, são 10 chutes a gol e 100% de aproveitamento. Motorzinho da equipe colorada, o porto-alegrense vem sendo titular absoluto desde sua chegada à capital dos gaúchos.

'Fico muito feliz em alcançar mais essa marca com a camisa do Internacional. Entro para um grupo de grandes jogadores e o único da minha função a aparecer nessa seleta lista. Contente também pelo meu aproveitamento em pênaltis, pois trabalho diariamente esse fundamento para sempre ajudar o time nas cobranças', afirma o camisa 8.