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Eden Hazard fala sobre lesões: 'Nunca mais vou ser o mesmo'

Jogador do Real Madrid e da Seleção Belga comentou sobre as suas lesões e mostrou que ainda espera buscar boa fase...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 18:07

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 18:07

Crédito: AFP
Eden Hazard, estrela da Seleção Belga e do Real Madrid, enfrentou duras lesões na sua carreira que minaram o seu auge como atleta. Em entrevista à ESPN, o jogador comentou sobre como ele acredita que nunca mais jogará no mesmo nível que atuou no Chelsea.
Veja a tabela da Eurocopa- Nunca duvidei das minhas qualidades, mas fraturei um tornozelo três vezes, nunca mais vou ser o mesmo de há 10 anos. Mas sei que, estando em boa forma física, poderei provar a mim mesmo e aos adeptos o que ainda valho - falou Hazard.
O camisa 7 do Real Madrid também mostrou uma mentalidade otimista, e disse acreditar que ainda pode melhorar para jogar em alto nível em seu clube e em sua seleção.
- É nisso que, neste momento, estou a trabalhar. Ainda não estou a 100 por cento, vou fazer as coisas de forma gradual - disse o jogador que foi destaque da Bélgica na Copa de 2018.
A Bélgica enfrenta a Finlândia às 16h (de Brasília) desta segunda-feira na Gazprom Arena, em São Petesburgo.

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