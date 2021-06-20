Eden Hazard fala sobre lesões: 'Nunca mais vou ser o mesmo'

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Eden Hazard, estrela da Seleção Belga e do Real Madrid, enfrentou duras lesões na sua carreira que minaram o seu auge como atleta. Em entrevista à ESPN, o jogador comentou sobre como ele acredita que nunca mais jogará no mesmo nível que atuou no Chelsea.

Veja a tabela da Eurocopa- Nunca duvidei das minhas qualidades, mas fraturei um tornozelo três vezes, nunca mais vou ser o mesmo de há 10 anos. Mas sei que, estando em boa forma física, poderei provar a mim mesmo e aos adeptos o que ainda valho - falou Hazard.

O camisa 7 do Real Madrid também mostrou uma mentalidade otimista, e disse acreditar que ainda pode melhorar para jogar em alto nível em seu clube e em sua seleção.

- É nisso que, neste momento, estou a trabalhar. Ainda não estou a 100 por cento, vou fazer as coisas de forma gradual - disse o jogador que foi destaque da Bélgica na Copa de 2018.