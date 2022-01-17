Eden Hazard busca saída do Real Madrid, segundo jornalista

O atacante Eden Hazard busca uma saída do Real Madrid, segundo o jornalista Sacha Tavolieri, da "RMC Sport". No entanto, há um debate no departamento médico merengue entre quem acredite que o camisa sete deva ser operado novamente e quem ache que o atleta deveria jogar mais para colocá-lo em evidência no mercado.Na atual temporada, o camisa sete tem conseguido ficar longe das lesões que tanto o atrapalharam em seus dois primeiros anos na Espanha. No entanto, o atleta não é prioridade para Carlo Ancelotti, que vê o belga atrás de Vinícius Júnior, Rodrygo e Asensio.

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Após o Real Madrid conquistar a Supercopa da Espanha sobre o Athletic Bilbao no último domingo, diversas câmeras flagraram o atacante com cara de poucos amigos na foto de comemoração com os companheiros e a taça do torneio, mas também no momento de pegar a medalha de campeão.

Hazard tem contrato com o atual líder da La Liga até 2024 e uma mudança de ares poderia fazer bem para ambas as partes. O atleta poderia ter mais minutos de jogo, se valorizar e diminuir o prejuízo que o Real Madrid certamente terá após ter investido cerca de 100 milhões de euros (R$ 632 milhões na cotação atual) em 2019.