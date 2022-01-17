Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Eden Hazard busca saída do Real Madrid, segundo jornalista

Atacante belga não tem espaços na equipe dirigida por Carlo Ancelotti e possíveis chegadas de Mbappé e Haaland dificultariam as expectativas do camisa sete jogar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 08:29

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 08:29

O atacante Eden Hazard busca uma saída do Real Madrid, segundo o jornalista Sacha Tavolieri, da "RMC Sport". No entanto, há um debate no departamento médico merengue entre quem acredite que o camisa sete deva ser operado novamente e quem ache que o atleta deveria jogar mais para colocá-lo em evidência no mercado.Na atual temporada, o camisa sete tem conseguido ficar longe das lesões que tanto o atrapalharam em seus dois primeiros anos na Espanha. No entanto, o atleta não é prioridade para Carlo Ancelotti, que vê o belga atrás de Vinícius Júnior, Rodrygo e Asensio.
> Veja a tabela da La Liga
Após o Real Madrid conquistar a Supercopa da Espanha sobre o Athletic Bilbao no último domingo, diversas câmeras flagraram o atacante com cara de poucos amigos na foto de comemoração com os companheiros e a taça do torneio, mas também no momento de pegar a medalha de campeão.
Hazard tem contrato com o atual líder da La Liga até 2024 e uma mudança de ares poderia fazer bem para ambas as partes. O atleta poderia ter mais minutos de jogo, se valorizar e diminuir o prejuízo que o Real Madrid certamente terá após ter investido cerca de 100 milhões de euros (R$ 632 milhões na cotação atual) em 2019.
Crédito: HazardvemjogandopouconoRealMadrid(Foto:ANTONIOVILLALBA/REALMADRID

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados