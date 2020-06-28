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futebol

'É verdade que trocamos mensagens', reconhece Coudet sobre Taison

Atacante identificado com o Inter que está há uma década no futebol ucraniano havia comentado sobre uma conversa com o técnico argentino...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 19:36
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
No último dia 17 de junho, falando com a versão gaúcha do programa 'Jogo Aberto', o atacante Taison tinha comentado que, naquela semana, havia trocando algumas mensagens com o técnico Eduardo Coudet e reconheceu sentir saudade de sua terra natal após uma década atuando no futebol da Ucrânia.
E, na coletiva da última semana, o próprio Coudet foi questionado pelo tema e confirmou a conversa com o avante do Shakhtar Donetsk.
Todavia, preferindo ser mais comedido em relação a possibilidade de contar com ele seja para esse ano ou mesmo pensando já em 2021. Sem deixar de considerar, inclusive, que ele mesmo pode já não ser o treinador do Colorado caso Taison não seja contratado em um futuro próximo apesar das expectativas:
- É verdade que trocamos mensagens. É um jogador muito representativo para o Inter, um grande jogador. Seguramente gostaríamos de contar com ele. Além de grande jogador, é grande pessoa. Não sei se vai estar em 2021 aqui, não sei se vou estar eu, mas tomara que o destino nos cruze.E MAIS:Com piora do quadro de COVID-19 no estado, retorno do Gauchão fica em xequeDoação de aparelhos a hospital no RS é feita por D'AlessandroEx-jogador Anderson tem casa revistada em operação do MP-RSMais atuante em 2019, Edenilson se adapta a nova função no InterDiretoria do Inter cumpre promessa e quita salários atrasados de maio E MAIS:

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