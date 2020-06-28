'É verdade que trocamos mensagens', reconhece Coudet sobre Taison

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

No último dia 17 de junho, falando com a versão gaúcha do programa 'Jogo Aberto', o atacante Taison tinha comentado que, naquela semana, havia trocando algumas mensagens com o técnico Eduardo Coudet e reconheceu sentir saudade de sua terra natal após uma década atuando no futebol da Ucrânia.

E, na coletiva da última semana, o próprio Coudet foi questionado pelo tema e confirmou a conversa com o avante do Shakhtar Donetsk.

Todavia, preferindo ser mais comedido em relação a possibilidade de contar com ele seja para esse ano ou mesmo pensando já em 2021. Sem deixar de considerar, inclusive, que ele mesmo pode já não ser o treinador do Colorado caso Taison não seja contratado em um futuro próximo apesar das expectativas: