'É um orgulho ficar na história do Santos como maior artilheiro', diz Carlos Sánchez após feito; veja lista

Carlos Sánchez está definitivamente na história do Santos. Com o gol marcado no último minuto de jogo na vitória por 4 a 0 contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, o jogador chegou a 27 tentos com a camisa do Peixe e se isolou com a marca de maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Antes, Sánchez dividia o posto com o colombiano Copete.Essa foi a primeira vez que o uruguaio atuou por 90 minutos após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisar passar por cirurgia. Contra a equipe da Bahia, Sánchez embalou sua quarta partida como titular desde sua volta ao time.- É um orgulho para mim ficar na história do Santos como maior artilheiro. É um objetivo que não pensava, é algo muito importante pessoalmente - comentou o uruguaio em entrevista ao canal SporTV.Sánchez renovou seu contrato recentemente com o Peixe. O novo vínculo do jogador com o clube vai até 22 de julho de 2023. Com 36 anos e um contrato longo, o uruguaio pode agora aumentar os números no posto de maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe.Confira a lista dos 10 maiores artilheiros estrangeiros do Santos: