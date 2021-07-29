'É um orgulho ficar na história do Santos como maior artilheiro', diz Carlos Sánchez após feito; veja lista

Carlos Sánchez está definitivamente na história do Santos. Com o gol marcado no último minuto de jogo na vitória por 4 a 0 contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, o jogador chegou a 27 tentos com a camisa do Peixe e se isolou com a marca de maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Antes, Sánchez dividia o posto com o colombiano Copete.Essa foi a primeira vez que o uruguaio atuou por 90 minutos após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisar passar por cirurgia. Contra a equipe da Bahia, Sánchez embalou sua quarta partida como titular desde sua volta ao time.- É um orgulho para mim ficar na história do Santos como maior artilheiro. É um objetivo que não pensava, é algo muito importante pessoalmente - comentou o uruguaio em entrevista ao canal SporTV.Sánchez renovou seu contrato recentemente com o Peixe. O novo vínculo do jogador com o clube vai até 22 de julho de 2023. Com 36 anos e um contrato longo, o uruguaio pode agora aumentar os números no posto de maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe.Confira a lista dos 10 maiores artilheiros estrangeiros do Santos:
1 – Sánchez (URU) – 27 gols (2018 a 2021)2 – Copete (COL) – 26 gols (2016 a 2021)3 – Soteldo (VEN) – 20 gols (2019 a 2021)4 – Echevarrieta (ARG) – 20 gols (1942-1943)5 – Mao Molina (COL) – 17 gols (2008-2009)6 – Molina (ARG) – 13 gols (1940)7 – Miralles (ARG) – 12 gols (2012-2013)8 – Derlis González (PAR) – 9 gols (2018 a 2020)9 – Montillo (ARG) – 8 gols (2013-2014)10 – Joel (CAM) – 7 gols (2016)