'É só o início, mas estamos no caminho certo', diz Lomba sobre estreia no Palmeiras

Com o goleiro Weverton servindo a Seleção Brasileira, Marcelo Lomba fez na vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, na última quarta-feira (26), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista a sua estreia oficial com a camisa do Palmeiras. E, na avaliação do camisa 42, a felicidade, acima de não ter sido vazado na partida, fica por conta do rendimento da equipe.- A gente saiu muito feliz, tinha o objetivo de ganhar nesse primeiro jogo em casa. Foi minha estreia com a camisa do Palmeiras, mas acima de tudo feliz pelo time ter feito um grande jogo, teve uma vitória convincente. Acho que fomos muito bem coletivamente. É apenas o início, mas é bom saber que a gente está no caminho certo.

Apesar da experiência, é a primeira vez que Lomba atua em um dos grandes clubes de São Paulo. Mesmo com a pressão natural que uma situação como essa acaba acarretando, o camisa 42 diz que a estrutura do Verdão e o trabalho do técnico Abel Ferreira facilitam o processo de adaptação.

- Todo jogador fica impressionado com a estrutura que o Palmeiras tem hoje. Na prática, isso se resume a uma adaptação mais fácil. Também tem o Abel, que está todos os dias trabalhando a nossa parte mental, colocando o foco na vitória. Os jogos são consequência do dia a dia. A gente está bem, está forte.

Ainda invicto no Paulistão e sem sequer ter tomado gols, o Verdão agora enfrenta neste sábado (29) o São Bernardo, às 16h (de Brasília), no Grande ABC. Precavido, Lomba pede atenção para que o ritmo seja mantido nesse início de temporada.

- O Paulistão é sempre muito difícil. Eu não sou o maior especialista no Paulista, mas não tem adversário fácil, tem sempre bons jogadores. A gente já recebeu o material do São Bernardo, eles vão jogar na cada deles, é um campo diferente. Mas a gente tem uma mentalidade, uma forma de jogar e uma camisa pesada. Importante estarmos 100% fisicamente e atentos, porque não tem parada fácil.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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