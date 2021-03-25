E-Paulistão: FPF anuncia campeonato de PES 2021; Palmeiras fica fora do torneio

Crédito: TudoDePES

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira (24) um novo campeonato voltado para os fãs de games. O ‘E-Paulistão’ é uma competição de eFootball PES 2021 que promete levar a rivalidade paulista aos jogadores da franquia da Konami.O Palmeiras, que não está presente em nenhum dos games de simulação de futebol do momento, não estará no torneio estadual. Isso porquê, de acordo com o portal UOL, o clube vive um embate com a Konami sobre os direitos de uso de imagem indevido, que, inclusive, enviou uma notificação extrajudicial à empresa produtora do PES.

Com a facilidade de edição da franquia nos PCs em uma ferramenta disponibilizada pela Konami, alguns fãs realizam algumas personalizações no game e inserem o Palmeiras com as faces dos jogadores, uniformes, símbolos, patrocinadores e detalhes no Allianz Parque, por exemplo. E mesmo assim, o Palmeiras responsabiliza a produtora japonesa vetar o uso de imagem.O Verdão, no produto final ao consumidor, está com um nome genérico de ‘São Paulo Barra Funda V’, já que não fechou nenhum licenciamento da sua marca.

Devido a isso, Palmeiras e Federação optaram por não procurar uma alternativa para que a equipe seja representada na competição, sendo assim, lançando a competição virtual sem o Alviverde. A Portuguesa ocupou o lugar do Verdão.SOBRE O TORNEIO

Na primeira fase, o E-Paulistão será disputado por times que atuam no Paulistão. Para isso, a FPF colaborou com o desenvolvimento de eSports em cada clube, garantindo equilíbrio ao campeonato virtual de futebol.

Na segunda etapa, prevista para o segundo semestre de 2021, o E-Paulistão contemplará os times que jogam as três séries principais (A1, A2 e A3) do Estadual, dando à competição inúmeras possibilidades de disputas. Ou seja, além de uma nova era de clássicos, as demais equipes entram na competição com chances de levantar a taça.INSCRIÇÕES

As inscrições para os torcedores começarão no dia 24/03, e vão até 15/04, por meio do site www.e-paulistao.com.br. As seletivas on-line serão realizadas de 27/03 a 18/04.

A fase de grupos acontecerá do dia 21/04 até 14/05. Entre os dias 20 e 21 de maio, os classificados se enfrentarão nos playoffs, que apontará os finalistas que duelarão no dia 24 do mesmo mês.

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