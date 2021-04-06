E o setor defensivo? Inter tem a segunda melhor defesa do Gauchão

Crédito: Ricardo Duarte

Contratado para mudar o Internacional dentro das quatro linhas, o técnico Miguel Ángel Ramírez sabe que o seu time precisa atacar para obter resultados expressivos.

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Porém, mesmo com o estilo ofensivo, o treinador espanhol tenta dar equilíbrio ao setor defensivo e tenta construir os placares pela solidez na retaguarda.

Até o momento, o Inter disputou nove partidas no estadual e sofreu oito gols. Números que o deixa atrás apenas do Grêmio, líder da competição.

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Apesar de não ser um número ideal, o time de Ramírez deixou o gramado por quatro vezes sem sofrer nenhum gol.

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