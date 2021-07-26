E o Roger Guedes? Enquanto atacante está empolgado, diretoria do Corinthians leva negócio com cautela

Crédito: Bruno Cantini/Atlético

No início desta semana, o atacante Roger Guedes deve concretizar o seu desligamento com o Shandong Taishan, da China, e ficar livre no mercado. O Corinthians é o principal clube interessado em repatriar o atleta até o momento, mas a direção do clube está cautelosa com os rumos da operação.

Em situações parecidas, com o Timão aguardando a rescisão de contrato de atletas, o Alvinegro anunciou a contratação dos meias Giuliano e Renato Augusto nas últimas semanas.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a taela do Brasileirão e simule os próximos jogosAinda assim, a direção corintiana vê a situação de Roger com algumas diferenças em relação às anteriormente citadas.

Há conversas entre a cúpula do Corinthians e os representantes do atacante há alguns dias, mas proposta oficial apenas quando o atleta estiver oficialmente liberado do Shandong. Durante as reuniões com o estafe do jogador foram levadas à mesa possibilidades salariais que, inicialmente, agradaram.

Mas, ainda assim, os corintianos estão cautelosos com a situação, quanto aos passos adiantes a serem dados. Isso, pois Roger Guedes tem24 anos, diferentemente de Giuliano, 31, e Renato Augusto, 33.

O entendimento atual da cúpula corintiana é que Roger está no auge da carreira e o fator financeiro é algo que pesa no chamado “pé de meia”.

Ainda que o Corinthians esteja abrindo os cofres nas recentes contratações, o clube tem fugido de pagar salários estratosféricos, mesmo com os reforços atuais chegando com um padrão financeiro alto em relação ao elenco atual, o time tem buscado reduzir o chamado “padrão internacional”.

O entendimento da direção do Alvinegro é que com a economia feita com empréstimos, não renovações contratuais e rescisões amigáveis, o Timão “se livra” de atletas pontuais e banca jogadores que chegarão para vestir a camisa. Mesmo assim, o Time do Povo ainda se encontra em situação delicada financeiramente e não pode abusar;

Enquanto isso, Roger Guedes tem dado indícios de que está interessado e até mesmo empolgado em vestir a camisa do Corinthians.

Além dos comentários nas fotos do lateral Fábio Santos, no último sábado (24), o alvo do Timão fez uma live com um amigo na noite deste domingo (25) onde exaltou o clube do Parque São Jorge e deu vários indícios de um acerto encaminhado.

O atacante também afirmou que tem mantido conversas com Fábio. A dupla jogou junta no Atlético-MG, em 2018.

O Galo, com Flamengo e Grêmio, também acenderam o alerta para a possibilidade de ter Roger Guedes de graça, mas as conversas estão apenas em estágios iniciais, diferentemente do Corinthians que já está bem alinhado com o estafe do jogador.