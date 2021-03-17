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futebol

E o Riquelme? Vasco mantém calma com o lateral-esquerdo prodígio

Revelação se recuperou recentemente após lesão que lhe impediu de participar da reta final da temporada do time de juniores. Ele segue na categoria sub-20 por enquanto...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 09:00
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Riquelme apareceu no elenco profissional do Vasco quando só tinha 16 anos, em abril de 2019. Por mais que fosse para se ambientar com o modus operandi do time principal e por mais que seja uma prática corriqueira do Cruz-Maltino, a pouca idade do jogador chamou atenção. E por isso mesmo a torcida quer ver o lateral-esquerdo em campo. Mas o clube mantém calma em relação ao jogador.Em outubro do ano passado, ele retornou ao time de juniores para a reta final da Taça Guanabara e sequência da temporada da categoria. Integrou o time que seria campeão do Campeonato Carioca, mas, em dezembro, participou do Torneio Internacional na Granja Comary. Pela Seleção Brasileira sub-20, até ponta-direita foi.
Mas a talentosa e versátil revelação cruz-maltina sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e perdeu a reta final da temporada. Perdeu, por exemplo, a disputa da Supercopa do Brasil, para a qual jogadores como Miranda e Vinícius, frequentes no grupo principal, foram integrados.
Riquelme voltou a treinar na sexta-feira passada. Naturalmente, não disputou os jogos em que uma equipe formada por juniores e atletas de até 22 anos representou o grupo profissional.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O intercâmbio entre categorias é constante e considerado normal e saudável no Cruz-Maltino. E neste momento, no time profissional, até o técnico Marcelo Cabo admite que o setor será preenchido para além do improvisado MT.
- Mais adiante sabemos que vamos ter o Zeca e estamos buscando outro nome para a lateral. Precisamos qualificar nosso time para não ocorrer isso que aconteceu hoje, de ter que alterar o sistema porque não tinha outro lateral - afirmou o treinador, após a partida do último sábado.
Cabo já havia dito que precisaria, para a Série B do Campeonato Brasileiro, de um grupo mais experiente que o de quando foi apresentado. Riquelme, por ora, segue no time sub-20. Ainda com 18 anos, tem multa rescisória de € 36 milhões (R$ 239 milhões, aproximadamente).

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