E o Riquelme? Vasco mantém calma com o lateral-esquerdo prodígio

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Riquelme apareceu no elenco profissional do Vasco quando só tinha 16 anos, em abril de 2019. Por mais que fosse para se ambientar com o modus operandi do time principal e por mais que seja uma prática corriqueira do Cruz-Maltino, a pouca idade do jogador chamou atenção. E por isso mesmo a torcida quer ver o lateral-esquerdo em campo. Mas o clube mantém calma em relação ao jogador.Em outubro do ano passado, ele retornou ao time de juniores para a reta final da Taça Guanabara e sequência da temporada da categoria. Integrou o time que seria campeão do Campeonato Carioca, mas, em dezembro, participou do Torneio Internacional na Granja Comary. Pela Seleção Brasileira sub-20, até ponta-direita foi.

Mas a talentosa e versátil revelação cruz-maltina sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e perdeu a reta final da temporada. Perdeu, por exemplo, a disputa da Supercopa do Brasil, para a qual jogadores como Miranda e Vinícius, frequentes no grupo principal, foram integrados.

Riquelme voltou a treinar na sexta-feira passada. Naturalmente, não disputou os jogos em que uma equipe formada por juniores e atletas de até 22 anos representou o grupo profissional.

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O intercâmbio entre categorias é constante e considerado normal e saudável no Cruz-Maltino. E neste momento, no time profissional, até o técnico Marcelo Cabo admite que o setor será preenchido para além do improvisado MT.

- Mais adiante sabemos que vamos ter o Zeca e estamos buscando outro nome para a lateral. Precisamos qualificar nosso time para não ocorrer isso que aconteceu hoje, de ter que alterar o sistema porque não tinha outro lateral - afirmou o treinador, após a partida do último sábado.