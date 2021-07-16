E o Paulinho? Corinthians não desiste do jogador, mas vê forte concorrência

Crédito: Eduardo Viana/Lancepress!

Após anunciar Giuliano e ver a contratação de Renato Augusto com otimismo, o Corinthians não desistiu de contar com o retorno de Paulinho, mas sabe que a situação é bastante difícil.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO jogador avalia sondagens, entre elas do Timão, mas até o momento recebeu apenas uma proposta oficial, vinda do futebol francês.

Além da diretoria corintiana, o Grêmio e time doa Turquia e Oriente Médio também manifestaram interesse no atleta, que avaliará com a sua família as ofertas. Conforme apurou o LANCE!, o local de residência será fundamental para a escolha, já que o jogador e os seus entes prezam pelo melhor lugar para viver.

Ao canal do YouTube ‘Bem Posicionados’, o volante confirmou conversas com o Timão.

- Houve conversa com o Corinthians. Conversamos bastante. Estamos conversando. Não tem como, por tudo o que o Corinthians fez por mim. Mas sempre deixei claro que não tenho nada definido - disse.

O representante de Paulinho está retornando ao Brasil, após viagem internacional. Enquanto isso, o jogador aprimora a parte física no Centro de Treinamentos do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta também demonstrou interesse no meia, ainda quando ele pertencia ao Guangzhou FC, da China, mas à época as condições não agradaram o clube asiático.