E o Jonathan Cafú? Diretor do Corinthians deixa caso nas mãos de Mancini: 'Não tenho explicação'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos grandes mistérios dos últimos meses para o torcedor do Corinthians é o caso de Jonathan Cafú, contratado no fim do ano passado pelo clube e que teve raras oportunidades para entrar em campo e até mesmo para ficar no banco de reservas no período. Sem espaço no elenco, ele deve deixar o Timão, mas quem vai ter que tomar a decisão é o técnico Vagner Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Os melhores! Confira a Seleção do Brasileirão eleita pela redação do LANCE!

Pelo menos foi o que disse o diretor de futebol corintiano, Roberto de Andrade, em entrevista para a ESPN. Segundo o dirigente, que não estava no cargo na época da contratação do atacante, não há explicação para o caso, mas o departamento de futebol, com o aval do treinador, fará o possível para encontrar o melhor caminho para o ex-jogador do Bordeaux-FRA.

- Na realidade, eu não tenho muita explicação para dar, a gente respeita todos os atletas que estão aqui, deve ter algum outro motivo que ele veio, ou treinador solicitou ou concordou, não sei te responder, porque foi numa situação que nós não estávamos - declarou Roberto, antes de completar:

- O que a gente sabe é que o atleta está aqui, é um atleta nosso, sob a nossa direção, e nós temos que fazer dele o melhor possível, ou vai jogar, ou vai emprestar, ou vai negociar, enfim, aquilo que for melhor e o treinador é determinante para poder falar para vocês se vai contar com esse atleta ou não vai contar com esse atleta. Estamos nesse aguardo também para definir o próximo passo - complementou o dirigente.Cafú chegou ao clube no início de novembro com a promessa de ser uma solução para a incessante busca do Corinthians por um jogador de velocidade pelos lados do campo. Na época, com a anuência de Mancini, ele foi contratado sem custos após passagem pelo futebol da Arábia Saudita.

Com dificuldades de encontrar a melhor forma física na readaptação ao futebol brasileiro, depois com o diagnóstico positivo para a Covid-19, o atacante foi perdendo espaço no elenco, tendo feito apenas três jogos: contra Atlético-MG (13 minutos), Grêmio (titular por 71 minutos) e Bahia (19 minutos).

Até ser relacionado para enfrentar o Tricolor baiano, em 28 de janeiro, foram dois meses sem aparecer no banco de reservas. Desde então, ele não teve mais oportunidade. A tendência é que ele seja colocado entre os jogadores negociáveis do clube, que não deve colocar obstáculos para a saída do atleta.

Confira as participações de Jonathan Cafú desde que chegou ao Corinthians: